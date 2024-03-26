У Таїланді відбулася презентація оновленого Mitsubishi Pajero Sport третього покоління. Головна новина – перехід на 2,4-літровий турбодизель 4N16 від нового Mitsubishi L200.

Mitsubishi Pajero Sport не поспішає переходити в нове покоління. Однак поступово позашляховик уніфікують з пікапом, у якого запозичені агрегати: кермо, віртуальна панель приладів, а також програмне забезпечення медіасистеми — з’явилося бездротове з’єднання з Apple CarPlay та Android Auto.

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З раніше небачених опцій – екран діагоналлю 12,1 дюйма для задніх пасажирів, оздоблення салону темно-червоною шкірою, а також розширений набір помічників активної безпеки. Постійний повний привід Super Select II у Таїланді є лише у топверсії, решта позашляховиків задньопривідні. Після апгрейду дорожній просвіт збільшено на пів сантиметра (до 222 мм), але головна пара вкорочена до 4.09:1 – це плата за спільну начинку з L200.

Зовні позашляховик змінився слабо: новинка відрізняється іншою решіткою радіатора, дисками та антихромом. Слідом аналогічним чином оновляться ліворульні Mitsubishi Pajero Sport, а дебют нового покоління позашляховика відбудеться лише за рік.