В Таиланде состоялась презентация обновленного Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения. Главная новость - переход на 2,4-литровый турбодизель 4N16 от нового Mitsubishi L200.

Mitsubishi Pajero Sport не спешит переходить в новое поколение. Однако постепенно внедорожник унифицируют с пикапом, у которого позаимствованы агрегаты: руль, виртуальная панель приборов, а также программное обеспечение медиасистемы - появилось беспроводное соединение с Apple CarPlay и Android Auto.

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Из ранее невиданных опций – экран диагональю 12,1 дюйма для задних пассажиров, отделка салона темно-красной кожей, а также расширенный набор помощников активной безопасности. Постоянный полный привод Super Select II в Таиланде есть только в топ-версии, остальные внедорожники заднеприводные. После апгрейда дорожный просвет увеличен на пол сантиметра (до 222 мм), но главная пара укорочена до 4.09:1 – это плата за общую начинку с L200.

Внешне внедорожник изменился слабо: новинка отличается другой решеткой радиатора, дисками и антихромом. Следом аналогичным образом обновятся леворульные Mitsubishi Pajero Sport, а дебют нового поколения внедорожника состоится лишь через год.