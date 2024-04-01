Слухи о разработке компанией Nissan следующей генерации спорткара GT-R подтвердил Понц Пандикутира, старший вице-президент Nissan North America. Он намекнул, что жизненный цикл актуального поколения R35 подходит к концу.

Сообщается, что компания еще не определила, какую силовую установку получит новинка. Как отметил Пандикутира, сейчас автопроизводитель тестирует определенные технологии электрификации в чемпионате Formula E, поэтому вполне возможно, что следующая генерация спорткара будет плагин-гибридом или исключительно электромобилем.

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Однако, эксперты отмечают, что самой большой проблемой для полностью электрического R36 станет вес батареи. Вполне возможно, что автопроизводитель может отказаться от этой идеи, в пользу гибрида.

Тем более, что в 2021 году генеральный директор Nissan Макото Утида подтвердил, что гибридная силовая установка рассматривается для нового Nissan GT-R R36. Он также подтвердил работу над новой платформой для спорткара. Интересно что, Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну в Nissan Motor Corporation заявлял, что компания рассматривает несколько проектов будущего R36.

Nissan GT-R R35

В сообщении говорилось о прототипе Force Concept с Токийского автосалона 2023 года, мощностью 1314 л.с. Также он подтвердил, что кроме R36 планируется еще три новые спортивные авто, в частности новая модель Z, которая будет вдохновлена классической моделью 240Z.

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Актуальный Nissan GT-R R35 в США продается по стартовой цене в 121 090 долларов, а потому, следует ожидать, что новая модель R36 с гибридной, или электрической силовой установкой будет значительно дороже.