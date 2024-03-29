Новый Leaf, запланированный на 2025 год, превратится в кроссовер и будет вдохновлен концептом Chill Out 2021 года.

По данным некоторых японских и американских СМИ, новый Leaf будет вдохновлен концептом Chill-Out 2021 года, кроссовером с очень элегантной внешностью. По сути, его окончательный вид мог бы быть очень близким к рендеру на заглавном фото, в котором авторы пытались придать прототипу "серийную" форму.

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Линия крыши характеризуется простой аркой и острыми боками, а задняя часть имеет глянцевую черную панель. В то же ожидается, что бортовые приборы будут в основном перенесены от старшей сестры Ariya, хотя с некоторыми возможными изменениями в расположении элементов управления и графики.

К сожалению, официальных подробностей о моторах и батареях следующего Leaf пока нет. В любом случае, считается, что Nissan будет базироваться на платформе CMF-EV, такой же, как и у Ariya, на которой размещены силовые агрегаты, состоящие из батарей емкостью 66 и 91 кВт/ч и электродвигателей максимальной мощностью 394 л.с. Легко поверить, что будущий Leaf улучшит автономность текущей модели с ориентировочным запасом хода более 300 км.

О ценах официально нет и речи, но разумно будет корректировка текущих прайсов в сторону повышения с возможной начальной точкой от 37 000 до 40 000 евро.

Nissan Chill Out

Пока что остается только ждать новостей из Японии, а точнее Великобритании. На самом деле именно в этой стране будет производиться Leaf, а начать работы запланировано на середину 2025 года.