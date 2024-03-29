Новий Leaf, запланований на 2025 рік, перетвориться на кросовер і буде натхненний концептом Chill Out 2021 року.

За даними деяких японських і американських ЗМІ, новий Leaf буде натхненний концептом Chill-Out 2021 року, кросовером з дуже елегантною зовнішністю. По суті, його остаточний вигляд міг би бути дуже близьким до рендеру на головному фото, в якому автори намагались надати прототипу «серійну» форму.

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Лінія даху характеризується простою аркою та гострими боками, а задня частина має глянсову чорну панель. У той же очікується, що бортові прилади будуть в основному перенесені від старшої сестри Ariya, хоча з деякими можливими змінами в розташуванні елементів керування та графіки.

На жаль, офіційних подробиць про мотори та батареї наступного Leaf поки немає. У будь-якому випадку, вважається, що Nissan буде базуватися на платформі CMF-EV, такій же, як і у Ariya, на якій розміщені силові агрегати, що складаються з батарей ємністю 66 і 91 кВт*год і електродвигунів максимальною потужністю 394 к.с. Легко повірити, що майбутній Leaf покращить автономність поточної моделі з орієнтовним запасом ходу понад 300 км.

Про ціни офіційно немає й мови, але розумно буде коригування поточних прайсів у бік підвищення з можливою початковою точкою від 37 000 до 40 000 євро.

Nissan Chill Out

Поки що залишається тільки чекати новин з Японії, а точніше Великобританії. Насправді саме в цій країні буде вироблятися Leaf, а розпочати роботи заплановано на середину 2025 року.