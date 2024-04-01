Чутки про розробку компанією Nissan наступної генерації спорткара GT-R підтвердив Понц Пандікутіра, старший віцепрезидент Nissan North America. Він натякнув, що життєвий цикл актуального покоління R35 добігає кінця.

Повідомляється, що компанія ще не визначила, яку силову установку отримає новинка. Як зазначив Пандікутіра, наразі автовиробник тестує певні технології електрифікації в чемпіонаті Formula E, то ж цілком можливо, що наступна генерація спорткара буде плагін-гібридом чи виключно електромобілем.

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Проте, експерти зазначають, що найбільшою проблемою для повністю електричного R36 стане вага батареї. Цілком можливо, що автовиробник може відмовитись від цієї ідеї, на користь гібрида.

Тим паче, що у 2021 році генеральний директор Nissan Макото Утіда підтвердив, що гібридна силова установка розглядається для нового Nissan GT-R R36. Він також підтвердив роботу над новою платформою для спорткара. Цікаво що, Альфонсо Альбайса, старший віцепрезидент із глобального дизайну в Nissan Motor Corporation заявляв, що компанія розглядає декілька проєктів майбутнього R36.

Nissan GT-R R35

В повідомленні йшлося про прототип Force Concept з Токійського автосалону 2023 року, потужністю 1314 к.с. Також він підтвердив, що окрім R36 планується ще три нові спортивні авто, зокрема нова модель Z, яка буде натхненна класичною моделлю 240Z.

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Актуальний Nissan GT-R R35 в США продається за стартовою ціною в 121 090 доларів, а тому, слід очікувати, що нова модель R36 з гібридною, чи електричною силовою установкою буде значно дорожчою.