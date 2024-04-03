Лінійка X-Trail поповнилась версією N-Trek, яка, як заявив Nissan, створена для “людей, які люблять пригоди на свіжому повітрі”. Новинка має дещо інші елементи дизайну порівняно зі звичайними комплектаціями.

Щоправда, версія N-Trek поки доступна лише для покупців в Австралії. Новинка пропонується з новими кольорами кузова: Gun Metallic, Ivory Pearl, Champagne Silver, Ceramic Gray і Diamond Black. Двокольорові варіації з контрастним дахом також доступні.

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Модель N-Trek має темну решітку радіатора, яка у інших комплектаціях є хромованою. Також автовиробник додав чорні захисні пластикові деталі внизу кузова, а також рейлінги й чорні дверні ручки та бічні дзеркала з електроприводом і підігрівом.

В інтер’єрі авто має водостійку синтетичну оббивку сидінь та 12,3-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи 10,8-дюймовим дисплеєм панелі приладів водія. Окрім цього, комплектація також включає двозонний клімат-контроль з вентиляційними отворами для другого ряду та дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням.

Авто також оснастили системами ProPilot, попередження про лобове зіткнення, попередження про рух ззаду, автоматичного гальмування під час загрози зіткнення та адаптивним круїз-контролем.

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Nissan X-Trail N-Trek пропонується з 2,5-літровим бензиновим двигуном, що працює з варіатором та має передній привід. В Австралії вартість комплектації N-Trek становить 32 771 долар, тоді як базова версія має ціну в $30 755.