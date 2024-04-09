Обновленный Nissan Qashqai впервые показали на видео и объявили дату премьеры.

В тизерном ролике, опубликованном Nissan, показали не только экстерьер рестайлингового кроссовера, но и салон.

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У модели принципиально изменилась передняя оптика, решетка радиатора увеличилась в размерах, а дизайн бамперов был пересмотрен. В салоне ожидаются более качественные материалы отделки, обещана новая графика и расширенные возможности мультимедийной системы. Дебют обновленного Nissan Qashqai состоится 17 апреля 2024 года.

Актуальный Nissan Qashqai третьего поколения презентовали в 2021 году, и через три года для модели подготовили масштабное обновление. Экстерьер осовременили, изменив дизайн передней оптики: светодиодные ходовые огни вытянулись длинными тонкими линиями по бокам капота, нижние секции расположены под углом и интегрированы в радиаторную решетку. На нескольких кадрах промелькнул и салон: показали новую графику виртуальной панели приборов и мультимедийной системы. Скорее всего, их размеры остались неизменными: 12,3 и 10,8 дюймов соответственно.

Не ожидается изменений и в технической части. В Европе модель, по-прежнему, будет продаваться в нескольких гибридных модификациях. Первая - это умеренный гибрид с 1,3-литровой "турбочетверкой", дополненной 12-вольтовым стартер-генератором. Такой кроссовер доступен в двух вариантах мощности, на 140 и 158 лошадиных сил. Вторая - с установкой e-Power, в которой ДВС объемом 1,5 литра выступает в роли генератора, а движение кроссовер приводит 190-сильный электромотор.

Цены на актуальный Nissan Qashqai начинаются от 29 440 евро. Модель пользуется у европейцев хорошим спросом: по итогам 2023 года ее продажи увеличились на четверть, до 144,6 тысяч штук (данные JATO Dynamics). По этому показателю Qashqai обгоняет Volkswagen Tiguan, Opel Mokka и Hyundai Kona.