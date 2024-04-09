Оновлений Nissan Qashqai вперше показали на відео та оголосили дату прем'єри.

У тизерному ролику, опублікованому Nissan, показали не лише екстер'єр рестайлінгового кросовера, а й салон.

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У моделі принципово змінилася передня оптика, решітка радіатора збільшилася в розмірах, а дизайн бамперів був переглянутий. У салоні очікуються якісніші матеріали обробки, обіцяна нова графіка та розширені можливості мультимедійної системи. Дебют оновленого Nissan Qashqai відбудеться 17 квітня 2024 року.

Актуальний Nissan Qashqai третього покоління презентували у 2021 році, і через три роки для моделі підготували масштабне оновлення. Екстер'єр осучаснили, змінивши дизайн передньої оптики: світлодіодні ходові вогні витяглися довгими тонкими лініями з боків капота, нижні секції розташовані під кутом і інтегровані в радіаторні грати. На кількох кадрах промайнув і салон: показали нову графіку віртуальної панелі приладів та мультимедійної системи. Швидше за все, їх розміри залишилися незмінними: 12,3 та 10,8 дюймів відповідно.

Не очікується змін і у технічній частині. У Європі модель, як і раніше, продаватиметься у кількох гібридних модифікаціях. Перша - це помірний гібрид з 1,3-літровою "турбочетвіркою", доповненою 12-вольтовим стартер-генератором. Такий кросовер доступний у двох варіантах потужності, на 140 та 158 кінських сил. Друга - з установкою e-Power, в якій ДВС об'ємом 1,5 літра виступає в ролі генератора, а рух кросовер наводить 190-сильний електромотор.

Ціни на актуальний Nissan Qashqai починаються від 29 440 євро. Модель користується у європейців гарним попитом: за підсумками 2023 року її продаж збільшився на чверть, до 144,6 тисяч штук (дані JATO Dynamics). За цим показником Qashqai обганяє Volkswagen Tiguan, Opel Mokka та Hyundai Kona.