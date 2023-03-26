Технологія e-POWER передбачає передачу крутного моменту на колеса за допомогою електроприводу, а бензиновий двигун виступає в якості генератора. Така система дозволяє досягти середньої витрати пального у 5,2 л на 100 км.

В офіційній дилерській мережі Nissan в Україні починаються продажі електрифікованого Nissan Qashqai з унікальною технологією e-POWER.

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Система e-POWER складається з акумуляторної батареї високої ємності, яка доповнюється 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом зі змінним ступенем стиснення потужністю 156 к.с., електрогенератором, інвертором та електродвигуном потужністю 140 кВт, аналогічним за розміром і потужністю до тих, що використовуються в електромобілях Nissan. Бензиновий двигун генерує електроенергію, яка може передаватися через інвертор на акумуляторний блок, електромотор або на обидва елементи одразу, відповідно до сценарію руху.

Особливістю цього силового агрегату є те, що колеса приводяться в рух лише завдяки електромотору, що забезпечує миттєву реакцію та лінійне прискорення.

Система e-POWER нового Qashqai забезпечує приємне, плавне водіння без зайвих зусиль, як у стовідсотковому електромобілі, але без потреби в підзарядці, а сумарна потужність 190 к.с. та максимальний крутний момент 330 Нм надають автомобілю високу динаміку та потужність.

Технологія змінного ступеня стиснення

В основі унікальної системи e-POWER від Nissan - 1,5-літровий трициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом і змінним ступенем стиснення, розроблений спеціально для неї. Вперше використана преміальним брендом Infiniti, система змінної компресії двигуна є унікальною функцією двигуна внутрішнього згоряння і дозволяє регулювати ступінь стиснення, забезпечуючи оптимальну продуктивність та економічність в залежності від навантаження на двигун. Напередодні свого першого запровадження у 2018 році в Infiniti, він був включений до списку 10 найкращих двигунів у світі за версією Ward's, американської автомобільної консалтингової компанії, що базується в США.

Ступінь стиснення варіюється в діапазоні від 8:1 до 14:1. Це досягається рухом приводу, який змінює довжину ходу поршня відповідно до потреби в потужності.

Під час сценаріїв з низьким енергоспоживанням - наприклад, постійна швидкість при хорошому стані заряду акумулятора - ступінь стиснення буде у вищому діапазоні, що оптимізує витрати пального та викиди шкідливих речовин. За високої потреби в енергії, щоб зарядити акумулятор або подати енергію безпосередньо до електромотора, активується нижчий ступінь стиснення, що максимізує вихідну потужність двигуна. Перехід між різними ступенями стиснення відбувається плавно, без будь-якої участі водія.

e-Pedal Step

Як і Nissan LEAF, новий Qashqai e-POWER оснащений інноваційною системою e-Pedal Step — єдиною педаллю, якою здійснюється керування авто. Під час поїздок містом водію постійно доводиться працювати двома чи трьома педалями, що є доволі незручно. e-Pedal Step позбавляє його цієї незручності, адже нею водій може і додавати швидкість, і гальмувати.

Для початку роботи системи її потрібно активувати, увімкнувши перемикач на центральній консолі. Після цього, натискання на педаль буде прискорювати авто, як у звичайному режимі. При відпусканні педалі e-Pedal Step, Qashqai почне гальмувати з гальмівним зусиллям 0,2g, чого достатньо, щоб увімкнулися стоп-сигнали, а швидкість знижувалась до пішохідної. За допомогою цієї педалі можна виконувати дуже плавні маневри на низькій швидкості під час паркування. Водії швидко призвичаюються «відчувати» і відповідно натискати педаль газу на міських дорогах для досягнення плавного руху, і високо оцінюють таке менш обтяжливе керування.

Краща маневровість, економія пального

Перевага системи e-POWER полягає в тому, що двигун працює в оптимальному діапазоні ступенів стиснення, що значно знижує витрату пального і рівень викидів CO 2 в атмосферу порівняно з традиційними двигунами внутрішнього згоряння, а також покращується якість їзди завдяки тихій роботі силового агрегата.

Qashqai з унікальною технологією e-POWER приводиться в рух виключно електромотором, що забезпечує моментальне прискорення та унікальний, захопливий досвід водіння у будь-яких умовах. Задля максимально ефективної роботи двигуна у ситуаціях, коли потрібно швидко прискоритись або їхати на високій швидкості, блок керування енергоспоживанням у системі e-POWER може скеровувати енергію, вироблену двигуном, безпосередньо до електромотора через інвертор, на додачу до електроенергії з акумулятора.

Під час зниження швидкості або гальмування, кінетична енергія повертається до акумулятора, оптимізуючи роботу системи.

Загальноєвропейські дослідження показали, що потенційні власники Qashqai e-POWER проводитимуть майже три чверті свого часу за кермом у місті та передмісті. Тому система e-POWER розроблялась таким чином, щоб вона була максимально ефективною і раціональною саме у таких умовах. При цьому задоволення від водіння залишається пріоритетом. В результаті авто миттєво набирає швидкість завдяки повністю електричному приводу коліс, а через відсутність КПП передача потужності відбувається плавно і невідчутно.

Досвід керування електромобілем, який не потрібно заряджати

Дослідження Nissan показали, що водії кросоверів у Європі понад 70% свого часу за кермом проводять у містах і передмісті. Також було виявлено, що часто у виборі автомобіля споживачі відмовляються від авто з великими витратами пального на користь більш екологічних моделей.

Новий Nissan Qashqai e-POWER вже найближчим часом з'явиться в офіційній дилерській мережі Nissan в Україні за ціною від 973 300 грн.