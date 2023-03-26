Технология e-POWER подразумевает передачу крутящего момента на колеса с помощью электропривода, а бензиновый двигатель выступает в качестве генератора. Такая система позволяет добиться среднего расхода горючего в 5,2 л на 100 км.

В официальной дилерской сети Nissan в Украине начинаются продажи электрифицированного Nissan Qashqai с уникальной технологией e-power.

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Система e-POWER состоит из аккумуляторной батареи высокой емкости, которая дополняется 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом с переменной степенью сжатия мощностью 156 л.с., электрогенератором, инвертором и электродвигателем мощностью 140 кВт, аналогичным по размеру, используемых в электромобилях Nissan.

Бензиновый двигатель генерирует электроэнергию, которая может передаваться через инвертор на аккумуляторный блок, электромотор или на оба элемента сразу в соответствии со сценарием движения.

Особенностью этого силового агрегата является то, что колеса приводятся в движение только благодаря электромотору, обеспечивающему мгновенную реакцию и линейное ускорение.

Система e-POWER нового Qashqai обеспечивает приятное, плавное вождение без лишних усилий, как в стопроцентном электромобиле, но без необходимости в подзарядке, а суммарная мощность 190 л.с. и максимальный крутящий момент 330 Нм придают автомобилю высокую динамику и мощность.

Технология переменной степени сжатия

В основе уникальной системы e-POWER от Nissan – 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и переменной степенью сжатия, разработанный специально для нее. Впервые использованная премиальным брендом Infiniti система переменной компрессии двигателя является уникальной функцией двигателя внутреннего сгорания и позволяет регулировать степень сжатия, обеспечивая оптимальную производительность и экономичность в зависимости от нагрузки на двигатель. В преддверии своего первого введения в 2018 году в Infiniti, он был включен в список 10 лучших двигателей в мире по версии Ward's, базирующейся в США американской автомобильной консалтинговой компании.

Степень сжатия варьируется в диапазоне от 8:1 до 14:1. Это достигается движением привода, изменяющего длину хода поршня в соответствии с потребностью в мощности.

Во время сценариев с низким энергопотреблением – например, постоянная скорость при хорошем состоянии заряда аккумулятора – степень сжатия будет в более высоком диапазоне, что оптимизирует расход топлива и выбросы вредных веществ. При высокой потребности энергии, чтобы зарядить аккумулятор или подать энергию непосредственно к электромотору, активируется более низкая степень сжатия, максимизирующая выходную мощность двигателя. Переход между разными степенями сжатия происходит плавно, без всякого участия водителя.

e-Pedal Step

Как и Nissan LEAF, новый Qashqai e-POWER оснащен инновационной системой e-Pedal Step – единственной педалью, которой осуществляется управление авто. Во время поездок по городу водителю постоянно приходится работать двумя или тремя педалями, что достаточно неудобно. e-Pedal Step лишает его этого неудобства, ведь им водитель может и прибавлять скорость, и тормозить.

Для начала работы системы необходимо активировать ее, включив переключатель на центральной консоли. После этого нажатие на педаль будет ускорять авто, как в обычном режиме. При отпускании педали e-Pedal Step Qashqai начнет тормозить с тормозным усилием 0,2g, чего достаточно, чтобы включились стоп-сигналы, а скорость снижалась до пешеходной. Посредством этой педали можно выполнять очень плавные маневры на низкой скорости при парковке. Водители быстро привыкают «чувствовать» и соответственно нажимать педаль газа на городских дорогах для достижения плавного движения, и высоко оценивают столь менее тягостное управление.

Лучшая маневренность, экономия топлива

Преимущество системы e-POWER заключается в том, что двигатель работает в оптимальном диапазоне степеней сжатия, что значительно снижает расход топлива и уровень выбросов CO 2 в атмосферу по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а также улучшается качество езды благодаря тихой работе силового агрегата.

Qashqai с уникальной технологией e-POWER приводится в движение исключительно электромотором, обеспечивающим моментальное ускорение и уникальный, увлекательный опыт вождения в любых условиях. Для максимально эффективной работы двигателя в ситуациях, когда нужно быстро ускориться или ехать на высокой скорости, блок управления энергопотреблением в системе e-POWER может направлять энергию, произведенную двигателем, непосредственно к электромотору через инвертор, в дополнение к электроэнергии из аккумулятора.

При снижении скорости или торможении кинетическая энергия возвращается к аккумулятору, оптимизируя работу системы.

Общеевропейские исследования показали, что потенциальные владельцы Qashqai e-POWER будут проводить почти три четверти своего времени за рулем в городе и пригороде. Поэтому система e-POWER разрабатывалась таким образом, чтобы она была максимально эффективна и рациональна именно в таких условиях. При этом удовольствие от вождения остается приоритетом. В результате автомобиль мгновенно набирает скорость благодаря полностью электрическому приводу колес, а из-за отсутствия КПП передача мощности происходит плавно и неощутимо.

Опыт управления электромобилем, который не нужно заряжать

Исследования Nissan показали, что водители кроссоверов в Европе более 70% своего времени за рулем проводят в городах и пригородах. Также было обнаружено, что часто в выборе автомобиля потребители отказываются от автомобиля с большими расходами топлива в пользу более экологичных моделей.

Новый Nissan Qashqai e-POWER уже в ближайшее время появится в официальной дилерской сети Nissan по цене от 973 300 грн.