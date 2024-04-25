Mazda отримала локальну версію під назвою EZ-6. Вона розроблена спільним підприємством Changan Mazda, елегантний седан випускається в чисто електричному і гібридному варіантах.

Mazda EZ-6 використовує мову дизайну Kodo, яку ми всі любимо, але з частково підсвіченою решіткою радіатора та висувними дверними ручками. Ми бачимо деякі риси Jaguar у задніх ліхтарях і, можливо, також у фарах. Над цією світловою смугою ззаду є активний спойлер, який ми не очікували побачити на седані.

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Mazda EZ-6 на 19-дюймових колісних дисках має великий панорамний скляний дах і безрамні двері. Звіти з Китаю свідчать про те, що електричний/гібридний седан заснований на Changan Shenlan SL03. Салон, здається, не має багато спільного з продуктами Mazda, що продаються в усьому світі, що пояснює орієнтування на китайський ринок.

До цих офіційних зображень додаються деякі попередні технічні характеристики. Mazda EZ-6 отримує задньопривідну установку як електрична модель. Він має ідеальний розподіл ваги 50:50 і багатоважільну задню підвіску. Невказаний акумулятор витримує 600 кілометрів запасу ходу відповідно до циклу випробувань легкових автомобілів у Китаї (CLTC). Плагін-гібрид може подолати 1000 кілометрів, перш ніж закінчиться пальне та сяде акумулятор.

Що стосується розміру, то Mazda EZ-6 трохи більша, ніж попередня 6. Говорячи про це, Mazda вже виключила заміну 6, яку ми всі знаємо, на нове покоління на задньопривідній платформі компанії з рядними шестициліндровими двигунами. Наразі ця архітектура використовується чотирма позашляховиками: CX-60, CX-70, CX-80 і CX-90.

Що стосується EZ-6, то він надійде в продаж у Китаї після його публічного дебюту цього тижня на автосалоні в Пекіні. Електричний та гібридний седан середнього розміру навряд чи буде експортований на інші ринки.