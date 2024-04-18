Семимісний кросовер створено на платформі Mazda Large Product Group, а тому тісно пов’язаний з меншою моделлю CX-60. Автомобілі надійдуть у продаж восени.

Новинка має на 250 мм довшу колісну базу, порівняно з CX-60 та на 24 мм вищу лінію даху. Mazda CX-80 має довжину 4995 мм, ширину 1890 мм і висоту в 1710 мм.

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Об’єм багажника кросовера також великий. З розкладеними сидіннями третього ряду його об’єм становить 258 літрів, зі складеними – 687, а якщо скласти спинки другого ряду, то вантажний простір збільшиться до 1221 л.

До того ж CX-80 доступний у версії, де другий ряд сидінь матиме не суцільний диван, а два окремих крісла. Лінійка силових агрегатів така ж як на моделі CX-60. Також покупці можуть обрати м’який гібрид з 3,3-літровим рядним шестициліндровим дизельним двигуном на 250 к.с., або плагін з бензиновим мотором об’єм 2,5 літра.

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Батарея PHEV має ємність на 17,8 кВт-год, а загальна потужність силової установки становить 323 к.с. Кросовер може подолати понад 50 км виключно на електриці. Обидві версії мають восьмиступеневу АКПП та повний привід.

Mazda заявляє, що платформа була розроблена для стабільності та комфорту під час поїздок. CX-80 PHEV має низький центр ваги, що надає йому особливих переваг в цьому аспекті. Також автовиробник обладнав кросовер системою кінематичної позиції, що відслідковує положення кузова, та гальмує внутрішнє заднє колесо на швидких поворотах, щоб зменшити крен.

Кросовер має фаркоп й може буксирувати до 2500 кг вантажу. Рівні комплектацій ідентичні CX-60: всі моделі мають тризонним клімат-контролем, екраном мультимедіа діагоналлю 12,3 дюйма з голосовим керуванням, та функцію пам’яті з розпізнаванням обличчя водія для відновлення обраних налаштувань.

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Очікувана вартість базової версії становить понад $62 000, тоді як топової – близько 70 000 доларів. Передзамовлення на автомобіль відкриють в травні, а восени автомобілі надійдуть до клієнтів.