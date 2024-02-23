Mazda ніколи не виготовляла автомобіль із вуглеволокна, але технічні документи японського автовиробника вказують на те, що його досліджують.

Mazda любить економити вагу, де тільки може. Його флагманський спортивний автомобіль, MX-5 Miata, важить менше конкурентів завдяки стратегії зменшення грамів, де це можливо. Згодом мають відбутися більш фундаментальні зміни, і, здається, японський автовиробник шукає нові матеріали для можливого майбутнього продукту.

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Патент, наданий автовиробнику лише кілька днів тому, детально описує методи та процеси, які він використовуватиме для створення такого автомобіля. Він не описує конкретний автомобіль, крім того, що він матиме чотири двері. На жаль, це не виглядає як спортивний автомобіль, якщо автовиробник вирішить його виробляти. Судячи з доданого зображення, це може бути седан.

Mazda, ймовірно, розглядає цю технологію, щоб скинути вагу в епоху електрифікації. Інші патенти, нещодавно опубліковані автовиробником, вказують на те, що він працює над створенням більшої кількості гібридів і електромобілів, обидва з яких зазвичай важчі за чисті автомобілі з ДВС. Один із способів боротьби з цією зайвою масою — це видалити її з наступної за вагою частини автомобіля після трансмісії, кузова та шасі.

Автовиробник, здається, особливо зацікавлений у схрещуванні шарів вуглецевого волокна в різних напрямках, щоб створити те, що він називає «квазіізотропним» матеріалом, тобто таким, який є міцним у будь-якому напрямку навантаження. Він не лише визначає, як буде створюватися цей матеріал, але й розкладає кілька профілів, які він використовуватиме для різних частин автомобіля. Показано, що опорні стійки даху, рамні рейки та протиаварійні бампери мають різні поперечні перерізи.

Базуючись на юридичних деталях документа, Mazda не буде самотньою у розробці цього шасі. Патент було передано як японському автовиробнику, так і Nippon Steel Chemical & Material Co., Ltd. Іншими словами, це робота з партнером, який має досвід розробки структур з вуглецевого волокна.