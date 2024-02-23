Mazda никогда не производила автомобиль из углеволокна, но технические документы японского автопроизводителя указывают на то, что его исследуют.

Mazda любит экономить вес, где только может. Его флагманский спортивный автомобиль, MX-5 Miata, весит меньше конкурентов благодаря стратегии уменьшения граммов, где это возможно. Со временем должны произойти более фундаментальные изменения, и, кажется, японский автопроизводитель ищет новые материалы для возможного будущего продукта.

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Патент, предоставлен автопроизводителю всего несколько дней назад, подробно описывает методы и процессы, которые он будет использовать для создания такого автомобиля. Он не описывает конкретный автомобиль, кроме того, что он будет иметь четыре двери. К сожалению, это не выглядит как спортивный автомобиль, если автопроизводитель решит его производить. Судя по прилагаемому изображению, это может быть седан.

Mazda, вероятно, рассматривает эту технологию, чтобы сбросить вес в эпоху электрификации. Другие патенты, недавно опубликованные автопроизводителем, указывают на то, что он работает над созданием большего количества гибридов и электромобилей, оба из которых обычно тяжелее чистых автомобилей с ДВС. Один из способов борьбы с этой лишней массой - это удалить ее из следующей по весу части автомобиля после трансмиссии, кузова и шасси.

Автопроизводитель, кажется, особенно заинтересован в скрещивании слоев углеродного волокна в разных направлениях, чтобы создать то, что он называет "квазиизотропным" материалом, то есть таким, который является прочным в любом направлении нагрузки. Он не только определяет, как будет создаваться этот материал, но и раскладывает несколько профилей, которые он будет использовать для различных частей автомобиля. Показано, что опорные стойки крыши, рамные рейки и противоаварийные бамперы имеют разные поперечные сечения.

Основываясь на юридических деталях документа, Mazda не будет одинокой в разработке этого шасси. Патент был передан как японскому автопроизводителю, так и Nippon Steel Chemical & Material Co., Ltd. Другими словами, это работа с партнером, который имеет опыт разработки структур из углеродного волокна.