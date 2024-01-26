Несколько месяцев спустя после показа обновленной модели Miata в Японии Mazda подтвердила спецификации для США.

На девятый год производства Mazda обновляет MX-5 Miata. Кабриолет, и RF с металлической крышей получили небольшой фейслифтинг и множество очень желаемых механических, косметических и технологических обновлений. Вместе с ними прайс Miata приносит небольшое повышение цен на все модели.

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Все модели MX-5 Miata 2024 получили новую рулевую рейку с пониженным внутренним трением и новую настройку системы гидроусилителя руля. Mazda говорит, что изменения приводят к «более плавному вождению с более четким ощущением «на центре» для расслабленного движения по автостраде, но большей точности, поскольку передние шины загружаются при резких поворотах». Всё звучит хорошо для нас.

Для моделей Club и Grand Touring дифференциал ограниченного трения теперь является асимметричным блоком., который имеет различные настройки блокировки при торможении и ускорении. Во время торможения имеется большее блокирование дифференциала для обеспечения стабильности на входе в повороты. С ускорением теперь меньше блокировок, чтобы снизить недостаточную поворотность при выходе из поворота. Модель Club также получает новый режим "Track" для системы стабилизации., который повышает порог вмешательства, не выключая систему полностью.

Чуть труднее заметить изменения в экстерьере 2024 MX-5 Miata, но новые светодиодные фары и задние фонари, а также новый дизайн многоспицевых колес являются отличительными чертами. В палитре также есть новый цвет, Aero Gray, вариант за 450 долларов. Интерьер должен выглядеть иначе для тех, кто знаком с предыдущей Miata. Самым заметным является больший экран информационно-развлекательной системы с новейшей системой Mazda.

Как и прежде, Club и Grand Touring механически одинаковы, но GT не получает новый режим Track DSC. Опция за 4800 долларов на Club Soft Top и стандартная для RF– это пакет BBS/Brembo/Recaro, который включает кованые 17-дюймовые колеса BBS, обновленный тормоз Brembo с фиксированными поршневыми суппортами спереди и сиденье Recaro.

GT также получает новую опцию интерьера из кожи Napa коричневого цвета за 300 долларов. И как в случае на протяжении нескольких лет сейчас, единственный способ получить автоматическую Miata– это заказать GT. Это вариант за 920 долларов. Но, если вы в состоянии управлять механикой другой вариант трансмиссии для Miata выбирать не стоит.