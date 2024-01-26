Через кілька місяців після показу оновленої моделі Miata в Японії Mazda підтвердила специфікації для США.

На дев’ятий рік виробництва Mazda оновлює MX-5 Miata. І м’який верх, і RF з металевим дахом отримали невеликий фейсліфтинг та безліч дуже бажаних механічних, косметичних і технологічних оновлень. Разом з ними прайс Miata приносить невелике підвищення цін на всі моделі.

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Усі моделі MX-5 Miata 2024 року отримали нову рульову рейку зі зниженим внутрішнім тертям і нову настройку системи гідропідсилювача керма. Mazda каже, що зміни призводять до «більш плавного кермування з більш чітким відчуттям «на центрі» для розслабленого руху по автостраді, але більшої точності, оскільки передні шини завантажуються під час різких поворотів». Все звучить добре для нас.

Для моделей Club і Grand Touring диференціал обмеженого тертя тепер є асиметричним блоком, який має різні налаштування блокування під час гальмування та прискорення. Під час гальмування є більше блокування диференціалу для забезпечення стабільності на вході в повороти. З прискоренням тепер менше блокувань, щоб зменшити недостатню поворотність при виході з повороту. Модель Club також отримує новий режим «Track» для системи стабілізації, який підвищує поріг втручання, не вимикаючи систему повністю.

Трохи важче помітити зміни в екстер’єрі 2024 MX-5 Miata, але нові світлодіодні фари та задні ліхтарі, а також новий дизайн багатоспицевих коліс є відмінними рисами. У палітрі також є новий колір, Aero Gray, варіант за 450 доларів. Інтер’єр має виглядати інакше для тих, хто знайомий з попередньою Miata. Найпомітнішим є більший екран інформаційно-розважальної системи з найновішою системою Mazda.

Як і раніше, Club і Grand Touring механічно однакові, але GT не отримує новий режим Track DSC. Опція за 4800 доларів на Club Soft Top і стандартна для RF – це пакет BBS/Brembo/Recaro, який включає ковані 17-дюймові колеса BBS, оновлені гальма Brembo з фіксованими поршневими супортами спереду та сидіння Recaro.

GT також отримує нову опцію інтер’єру зі шкіри Napa коричневого кольору за 300 доларів. І як у випадку протягом кількох років зараз, єдиний спосіб отримати автоматичну Miata – це замовити GT. Це варіант за 920 доларів. Але, якщо ви в змозі керувати механікою інший варіант трансмісії для Miata обирати не варто.