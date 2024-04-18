Семиместный кроссовер создан на платформе Mazda Large Product Group, а потому тесно связан с меньшей моделью CX-60. Автомобили поступят в продажу осенью.

Новинка имеет на 250 мм длиннее колесную базу, по сравнению с CX-60 и на 24 мм более высокую линию крыши. Mazda CX-80 имеет длину 4995 мм, ширину 1890 мм и высоту в 1710 мм.

Читайте также: Mazda готовит конкурента Tesla Model 3

Объем багажника кроссовера также большой. С разложенными сиденьями третьего ряда его объем составляет 258 литров, со сложенными – 687, а если сложить спинки второго ряда, то грузовое пространство увеличится до 1221 л.

К тому же CX-80 доступен в версии, где второй ряд сидений будет иметь не сплошной диван, а два отдельных кресла. Линейка силовых агрегатов такая же как на модели CX-60. Также покупатели могут выбрать мягкий гибрид с 3,3-литровым рядным шести цилиндровым дизельным двигателем на 250 л.с., или плагин с бензиновым мотором объем 2,5 литра.

Также интересно: Тест-драйв Mazda CX-30: активно-безопасная

Батарея PHEV имеет емкость на 17,8 кВт-ч, а общая мощность силовой установки составляет 323 л.с. Кроссовер может преодолеть более 50 км исключительно на электричестве. Обе версии имеют восьмиступенчатую АКПП и полный привод.

Mazda заявляет, что платформа была разработана для стабильности и комфорта во время поездок. CX-80 PHEV имеет низкий центр тяжести, что придает ему особых преимуществ в этом аспекте. Также автопроизводитель оборудовал кроссовер системой кинематической позиции, что отслеживает положение кузова, и тормозит внутреннее заднее колесо на быстрых поворотах, чтобы уменьшить крен.

Кроссовер имеет фаркоп и может буксировать до 2500 кг груза. Уровни комплектаций идентичны CX-60: все модели обладают трехзонным климат-контролем, экраном мультимедиа диагональю 12,3 дюйма с голосовым управлением, и функцией памяти с распознаванием лица водителя для восстановления выбранных настроек.

Читайте также: Mazda готовит автомобиль с композитным шасси

Ожидаемая стоимость базовой версии составляет более $62 000, тогда как топовой – около 70 000 долларов. Предзаказ на автомобиль откроют в мае, а осенью автомобили поступят к клиентам.