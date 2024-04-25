Mazda получила локальную версию под названием EZ-6. Она разработана совместным предприятием Changan Mazda, элегантный седан выпускается в чисто электрическом и гибридном вариантах.

Mazda EZ-6 использует язык дизайна Kodo, которую мы все любим, но с частично подсвеченной решеткой радиатора и выдвижными дверными ручками. Мы видим некоторые черты Jaguar в задних фонарях и, возможно, также в фарах. Над этой световой полосой сзади есть активный спойлер, который мы не ожидали увидеть на седане.

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Mazda EZ-6 на 19-дюймовых колесных дисках имеет большую панорамную стеклянную крышу и безрамные двери. Отчеты из Китая свидетельствуют о том, что электрический/гибридный седан основан на Changan Shenlan SL03. Салдон, кажется, не имеет много общего с продуктами Mazda, продаваемыми во всем мире, что объясняет ориентирование на китайский рынок.

К этим официальным изображениям добавляются некоторые предварительные технические характеристики. Mazda EZ-6 получает заднеприводную установку как электрическая модель. Он имеет идеальное распределение веса 50:50 и многорычажную заднюю подвеску. Неуказанный аккумулятор выдерживает 600 километров запаса хода в соответствии с циклом испытаний легковых автомобилей в Китае (CLTC). Плагин-гибрид может преодолеть 1000 километров, прежде чем закончится топливо и сядет аккумулятор.

Что касается размера, то Mazda EZ-6 немного больше, чем предыдущая 6. Говоря об этом, Mazda уже исключила замену 6, которую мы все знаем, на новое поколение на заднеприводной платформе компании с рядными шестицилиндровыми двигателями. На данный момент эта архитектура используется четырьмя внедорожниками: CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.

Что касается EZ-6, то он поступит в продажу в Китае после его публичного дебюта на этой неделе на автосалоне в Пекине. Электрический и гибридный седан среднего размера вряд ли будет экспортирован на другие рынки.