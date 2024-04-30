Fisker опинилась за крок до банкрутства. Після невдалих переговорів з Nissan, керівництво компанії швидко знизила ціни на лінійку позашляховика Ocean, аби звільнити склад вже наявних автомобілів та покрити борги завдяки прибутку.

Однак, як повідомляє Business Insider, генеральний директор Хенрік Фіскер шукає способи врятувати компанію й здається, вже знайшов рішення. Повідомляється, що минулого тижня він провів велику зустріч зі співробітниками компанії й повідомив їй, що 4 автовиробники зацікавлені у придбанні частки компанії.

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«У нас дійсно є чотири автомобільні компанії, які підписали NDA. Однак їм, очевидно, потрібен час, щоб досягти певної старанності» - сказав Фіскер своїм співробітникам під час зустрічі.

Які саме компанії мають намір придбати акції Fisker, не повідомляється. Проте відомо, що Nissan точно не буде однією з них, адже переговори про угоду на суму близько 400 мільйонів доларів остаточно зірвались.

Подейкують, що Хенрік Фіскер особисто заявив працівникам, що вже відмовив одній компанії, бо та пропозиція була “недостатньою”. Попри це, інтерес з боку Nissan залишається невизначеним, адже обидві компанії не робили жодних офіційних заяв.

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Очікується, що доля Fisker вирішиться в найближчі кілька тижнів й незабаром ми зможемо дізнатись чи залишиться автовиробник на плаву, чи все ж його застане банкрутство.