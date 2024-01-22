Торішня перемога профспілки щодо збільшення зарплати на заводах "великої трійки" та інших автомобільних підприємств підштовхнула власників автобрендів до залучення у виробництво робітників-роботів.

Як показує практика, профспілки автовласникам дуже дорого обходяться. Укомплектування заводів машинами може бути одним із рішень, яке профспілкам не сподобається.

Генрі Форд зробив революцію в тому, як будували автомобілі, коли він запровадив процес виробництва, що повністю покладався на людей. У наші дні люди та машини розподіляють робоче навантаження в галузі, але тепер заводи на порозі зміни балансу та ймовірного звільнення людей-операторів.

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Експерти прогнозують, що задум власників автозаводів може справдитися уже найближчим часом. Розвиток технологій у найближчі роки дозволить замінити більше людей на більше машин. Але причиною цього не варто називати лише прихід нових технологій.

Прискоренням та рушійною силою активності у цьому напрямку стала потреба відшкодувати вартість втраченого від дій профспілок: результати нещодавньої битви UAW за підвищення зарплати робочій силі тішать профспілку. Однак її лідери ще не усвідомили, вони потенційно прискорили власну смерть у вигляді скорочень штатів і переходу виробництва на роботизовану схему з мінімальною кількістю людей.

Нинішнє зростання вартості робочої сили прискорило впровадження автоматизованих технологій на автомобільних заводах. Фото: Tesla

З іншого боку зростання зарплати через перегляд контрактів додасть у цінник збудованого нового Ford 900 доларів протягом дії цих нових контрактів, термін яких закінчується через чотири роки. Приблизно на 500 доларів США зросте вартість створення нового Chevy.

Як свідчить статистика Міжнародної федерації робототехніки, світова автомобільна промисловість у 2022 році встановила 136 000 нових промислових роботизованих одиниць. Той процес відтепер прискориться і це погана новина для членів UAW.

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Ще один фактор, який може підштовхнути галузь до більшої автоматизації, полягає в тому, що світ перебуває в центрі буму будівництва заводів, оскільки автовиробники прагнуть створити нові заводи з виробництва акумуляторів і електромобілів. Простіше встановити роботів на новому об’єкті, ніж додавати їх до наявного, де доводиться мати справу зі значними витратами на перехід.

І хоча роботам не потрібні відпустки, пенсії чи папір в туалеті, вони все-таки мають недоліки. По-перше, їх дорого купувати. По-друге, вони потребують висококласних спеціалістів для програмування та обслуговування і це на початку може позначитися на якості. Однак процес пішов і роботизація заводів зі скороченням людей уже неминуча.