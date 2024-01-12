Після торішніх масштабних страйків і перемоги американських профспілок UAW щодо підвищення зарплати на 25% у всіх американських автовиробниках Великої трійки адміністрація Tesla також погодилася платитиме своїм працівникам більше.

Це сталося на тлі поштовху об’єднати працівників автопрому у профспілки, проти яких на своїх заводах вищий менеджмент Tesla проти. Як пригадуєте, на конференції у листопаді Ілон Маск знову висловився проти профспілок.

"Я не згоден з ідеєю профспілок. Якщо Tesla буде об’єднана в профспілку, то це свідчитиме про те, що ми певним чином зазнали невдачі", – сказав тоді Маск.

UAW ясно дав зрозуміти, що для організованого відстоювання прав працюючого люду планує надати свій сайт кільком автовиробникам у США. Цей натяк адресувався головним чином Tesla та кільком іноземним автовиробникам, які виробляють автомобілі в США з робочою силою, що не об’єднана в профспілки.

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Нагадаємо, UAW кілька разів намагався об’єднати у профспілку 20 000 працівників заводу Tesla у Фремонті, Каліфорнія, але це було марно.

Для збільшення обсягів виробництва та зниження витрат Tesla залучає китайських інженерів і менеджерів до управління заводу в Каліфорнії, де працює 20 000 працівників. Фото: Tesla

Щоб не допустити створення у себе профспілок, Tesla повідомила про нове підвищення зарплати. Згідно з поширеною офіційною листівкою Tesla, як повідомляє Bloomberg News, усі виробничі співробітники США, спеціалісти з обробки матеріалів та інспектори якості отримають "підвищення зарплати з ринковим коригуванням" з початком нового року. Щоправда, у згаданому документі не вказано, яке саме підвищення отримають працівники.

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Вочевидь, Ілон Маск зробив крок на випередження, оскільки очікується нова профспілкова кампанія для переконання працівників Tesla приєднатися до UAW і змусити адміністрацію на цій підставі підписати колективний договір.