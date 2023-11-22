Невеличкий конфлікт механіків сервісно-ремонтних центрів Tesla стосовно відмови роботодавця підписувати колективний договір починає переростати у національний страйк: до протестувальників приєднуються працівники інших галузей і сфер.

Tesla Sweden відмовляється підписувати колективний договір з механіками своїх шведських сервісно-ремонтних центрів уже давно. Конфлікт наростав з року в рік.

Терпець увірвався й дійшов до експансивного страйку наприкінці жовтня. Після багатьох років намагань змусити Tesla підписати колективний договір, національна профспілка IF Metall закликала механіків припинити роботу. Сервісні центри автовиробника зупинилися.

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Ось так працюють профспілки

Відносно невеличка група зі 130 механіків Tesla під патронатом профспілок "поставила на вуха" усю країну. Солідарними з ними стали навіть поштарі та докери портів.

На території сервісних центрів власники Tesla можуть зайти й заїхати, але послуг вони там не отримають – колективи страйкують. Фото: IF Metall

Профспілка працівників сфери послуг і комунікацій (Seko) заявила в нинішній понеділок, що вона на знак солідарності більше не буде обробляти пошту автовиробника.

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Як повідомляє Euronews, тепер відправлення автовиробника лежатимуть на складах, сервісні центри не отримають замовлені важливі запчастини, необхідні для ремонту та обслуговування.

Не лишилися осторонь і шведські докери. Вони оголосили, що не розвантажуватимуть автомобілі Tesla у кількох портах. Після того, як це не спрацювало, вони заблокували для Tesla всі порти країни.

Профспілки там зубасті, вміють зорганізуватися. Підтримати механіків Tesla взялися навіть прибиральниці: працівники технічного обслуговування всієї країни сказали, що відмовляються прибирати приміщення Tesla.

Профспілка IF Metall повідомила, що до страйку доєдналася компанія Hydro Extrusions у Ветландії. Там припинили виробництво компонента для автомобілів Tesla саме через солідарність з колегами й вимогою примусити головний офіс автовиробника підписати колективний договір.

Припинили виробництво комплектів для автомобілів Tesla у знак солідарності з механіками сервісно-ремонтних центрів на заводі Hydro Extrusions, де 50 працівників із 650 всього чисельного складу працюють саме на тому процесі. Фото: IF Metall

Колективний договір – основа з основ

IF Metall готова до переговорів з Tesla Sweden, але там усіляко уникають ділової розмови. У вівторок, 21 листопада, на засіданні Контрактної ради IF Metall усі делегації підтримали працівників Tesla, взявши до рук спеціально виготовлені листівки солідарності.

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"Цей конфлікт стосується зарплат, пенсій і страхування наших співробітників, які працюють у Tesla. Але по суті, це також і захист всієї шведської моделі ринку праці. У Швеції профспілки та роботодавці разом домовляються про заробітну плату та умови праці під час переговорів щодо колективного договору ", – каже президент національної профспілки IF Metall Марі Нільссон.

Шведська модель ринку праці – одна з найкращих у Європі. ЇЇ основою є колективні договори, за якими профспілки та роботодавці визначають правила гри на ринку праці, без втручання держави та політиків.

На засіданні національної Контрактної ради IF Metall усі присутні взяли до рук постери на знак солідарності з працівниками сервісних центрів Tesla. Фото: IF Metall

Члени профспілки там платять внески й знають, за що вони платять: приблизно дев'ять із десяти працівників охоплені колективним договором і захищені ним. Якщо такого договору немає, то працівник позбавлений багатьох стимулів.

По-перше, заробітна плата в компаніях, де немає колективного договору, нижча за середню від угод в цілому по автопрому. По-друге, без колективного договору щорічне підвищення заробітної плати не гарантується. Також вони не мають можливості отримати гідну пенсію, не мають фіксованого робочого часу та багато іншого.

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Є ймовірність, що у Швеції національна хвиля проти адміністрації Tesla може перекинутися на завод автовиробника у Німеччині, де вже уважно спостерігають за перебігом подій у сусідів. Дійшла інформація й на завод Tesla в США, де працівники також невдоволені умовами праці.