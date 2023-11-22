Небольшой конфликт механиков сервисно-ремонтных центров Tesla по поводу отказа работодателя подписывать коллективный договор начинает перерастать в национальную забастовку: к протестующим присоединяются работники других отраслей и сфер.

Tesla Sweden отказывается подписывать коллективный договор с механиками своих шведских сервисно-ремонтных центров уже давно. Конфликт нарастал из года в год.

Терпение лопнуло и дошло до экспансивной забастовки в конце октября. После многих лет попыток заставить Tesla подписать коллективный договор, национальный профсоюз IF Metall призвал механиков прекратить работу. Сервисные центры автопроизводителя остановились.

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Вот так работают профсоюзы

Относительно небольшая группа из 130 механиков Tesla под патронатом профсоюзов "поставила на уши" всю страну. Солидарными с ними стали даже почтальоны и докеры портов.

На территории сервисных центров владельцы Tesla могут зайти и заехать, но услуг они там не получат – коллективы бастуют. Фото: IF Metall

Профсоюз работников сферы услуг и коммуникаций (Seko) заявил в нынешний понедельник, что он в знак солидарности больше не будет обрабатывать почту автопроизводителя.

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Как сообщает Euronews, теперь отправления автопроизводителя будут лежать на складах, сервисные центры не получат заказанные важные запчасти, необходимые для ремонта и обслуживания.

Не остались в стороне и шведские докеры. Они объявили, что не будут разгружать автомобили Tesla в нескольких портах. После того, как это не сработало, они заблокировали для Tesla все порты страны.

Профсоюзы там зубастые, умеют организоваться. Поддержать механиков Tesla взялись даже уборщицы: работники технического обслуживания всей страны сказали, что отказываются убирать помещения Tesla.

Профсоюз IF Metall сообщил, что к забастовке присоединилась компания Hydro Extrusions в Ветландии. Там прекратили производство компонента для автомобилей Tesla именно из-за солидарности с коллегами и требованием заставить главный офис автопроизводителя подписать коллективный договор.

Прекратили производство комплектов для автомобилей Tesla в знак солидарности с механиками сервисно-ремонтных центров на заводе Hydro Extrusions, где 50 работников из 650 всего численного состава работают именно на том процессе. Фото: IF Metall

Коллективный договор – основа из основ

IF Metall готова к переговорам с Tesla Sweden, но там всячески избегают делового разговора. Во вторник, 21 ноября, на заседании Контрактного совета IF Metall все делегации поддержали работников Tesla, взяв в руки специально изготовленные листовки солидарности.

Кстати в Tesla нашли способ бороться с перекупами

"Этот конфликт касается зарплат, пенсий и страхования наших сотрудников, работающих в Tesla. Но по сути, это также и защита всей шведской модели рынка труда. В Швеции профсоюзы и работодатели вместе договариваются о заработной плате и условиях труда во время переговоров по коллективному договору", – говорит президент национального профсоюза IF Metall Мари Нильссон.

Шведская модель рынка труда – одна из лучших в Европе. Ее основой являются коллективные договоры, по которым профсоюзы и работодатели определяют правила игры на рынке труда, без вмешательства государства и политиков.

На заседании национального Контрактного совета IF Metall все присутствующие взяли в руки постеры в знак солидарности с работниками сервисных центров Tesla. Фото: IF Metall

Члены профсоюза там платят взносы и знают, за что они платят: примерно девять из десяти работников охвачены коллективным договором и защищены им. Если такого договора нет, то работник лишен многих стимулов.

Во-первых, заработная плата в компаниях, где нет коллективного договора, ниже средней от соглашений в целом по автопрому. Во-вторых, без коллективного договора ежегодное повышение заработной платы не гарантируется. Также они не имеют возможности получить достойную пенсию, не имеют фиксированного рабочего времени и многое другое.

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Есть вероятность, что в Швеции национальная волна против администрации Tesla может перекинуться на завод автопроизводителя в Германии, где уже внимательно наблюдают за ходом событий у соседей. Дошла информация и на завод Tesla в США, где работники также недовольны условиями труда.