Tesla запретила покупателям продавать Cybertruck в течение первого года эксплуатации.

Новый пункт Cybertruck Only в сделке купли-продажи Tesla предусматривает, что покупатели обязаны владеть автомобилями не менее года, иначе при продаже электропикапа им грозит судебное дело и штраф в размере до $50 тысяч.

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Компания предупреждает, что нарушителей могут лишить права покупать автомобили у Tesla в будущем.

Если у клиента есть веская причина продать свой Cybertruck, Tesla может согласиться выкупить его обратно по начальной цене за вычетом $0,25 за милю пробега, износа и стоимости необходимого ТО/ремонта.

Таким образом, Tesla надеется сократить количество перепродаж по завышенной цене, и помешать перекупам зарабатывать на длиннющей очереди.