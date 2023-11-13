Tesla заборонила своїм покупцям продавати Cybertruck протягом першого року експлуатації.

Новий пункт Cybertruck Only в угоді купівлі-продажу Tesla передбачає, що покупці зобовʼязані володіти автівками не менше року, інакше у разі продажу електропікапа їм загрожує судова справа і штраф у розмірі до $50 тисяч.

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Компанія попереджає, що порушників можуть позбавити права купувати автомобілі у Tesla в майбутньому.

Якщо ж у клієнта є вагома причина продати свій Cybertruck, Tesla може погодитися викупити його назад за початковою ціною за вирахуванням $0,25 за милю пробігу, зносу та вартості необхідного ТО/ремонту.

Таким чином Tesla сподівається скоротити кількість перепродажів за завищеною ціною, і завадити перекупам заробляти на довжелезній черзі.