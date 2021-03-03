Компания, ранее известная, как Fiat Chrysler Automobiles, а ныне часть альянса Stellantis, признала свою вину по одному из пунктов обвинения в нарушении Закона о трудовых отношениях США.

UAW – Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности США. Руководители профсоюза с января 2009 года до примерно 2016 года получили более 3,5 миллиона долларов взяток от FCA, за которые они принимали решения по контрактам в пользу FCA и в ущерб людям, работающим на заводах автоконцерна.

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В соответствии с соглашением о признании вины, предусматривается штраф в размере 30 миллионов долларов США и три года надзора независимым мониторингом, сообщает Reuters. Окончательный приговор суда будет вынесен 21 июня.

По сообщению The Detroit News, взятки FCA служащим профсоюзов включали "выплату залога экс-вице-президента UAW Холифилда в размере 262 тысяч долларов США, средства на выпивку в сумме 25 тысяч долларов для другого руководителя профсоюза и оплату банкетов для служащих UAW в Палм-Спрингс и Южной Калифорнии". Другие чиновники использовали кредитные карточки, в том числе вице-президент UAW Норвуд Джуэл, который был приговорен к 15 месяцам заключения после того, как признал, что "перечислил 60 тысяч долларов США на питание и гольф, оплаченные кредитными карточками учебного центра", согласно Seattletimes.

"Своим участием в этом заговоре FCA нарушила федеральное законодательство о труде и подорвала процесс коллективных переговоров и веру членов профсоюза в их лидеров", – заявила представитель обвинения Сайма Мохсин.

Скандал привел к обвинениям против 15 человек, в том числе двух прошлых президентов Профсоюза. Все 15 признали свою вину, а экс-президенты Гэри Джонс и Деннис Уильямс ожидают вынесения приговора течение этого года.