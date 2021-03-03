Компанія, раніше відома, як Fiat Chrysler Automobiles, а нині частина альянсу Stellantis, визнала свою провину за одним з пунктів звинувачення у порушенні Закону про трудові відносини США.

UAW – Об'єднана профспілка робітників автомобільної промисловості США. Керівники профспілки з січня 2009 року до приблизно 2016 року отримали понад 3,5 мільйона доларів хабарів від FCA, за які вони приймали рішення по контрактах на користь FCA і на шкоду людям, що працюють на заводах автоконцерну.

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Відповідно до угоди про визнання вини, передбачається штраф у розмірі 30 мільйонів доларів США та три роки нагляду незалежним моніторингом, повідомляє Reuters. Остаточний вирок суду буде винесений 21 червня.

За повідомленням The Detroit News, хабарі FCA службовцям профспілок включали “виплату застави екс-віце-президента UAW Холіфілда в розмірі 262 000 доларів США, кошти на випивку у сумі 25 000 доларів для іншого керівника профспілки та оплату банкетів для службовців UAW в Палм-Спрінгс і Південній Каліфорнії”. Інші чиновники використовували кредитні картки, в тому числі віце-президент UAW Норвуд Джуел, який був засуджений до 15 місяців ув'язнення після того, як визнав, що “перерахував 60 000 доларів США на харчування та гольф, оплачені кредитними картками навчального центру”, згідно з Seattletimes.

“Своєю участю у цій змові FCA порушила федеральне законодавство про працю та підірвала процес колективних переговорів та віру членів профспілки у їхніх лідерів”, – заявила представник обвинувачення Сайма Мохсін.

Скандал призвів до звинувачень проти 15 осіб, у тому числі двох минулих президентів Профспілки. Усі 15 визнали свою провину, а екс-президенти Гері Джонс та Денніс Вільямс очікують на винесення вироку пізніше цього року.