Акція протесту механіків сервісних центрів Tesla у Швеції з приводу відмови керівництва укладати колективний договір отримала міжнародну підтримку в ряді європейських країн.

Профспілка в Данії заявляє, що приєднується до страйкарів з IF Metall і припинить розвантаження та транспортування автомобілів Tesla до Швеції. Вони розпочнуть свої дії проти Tesla через два тижні після обов’язкового двотижневого періоду попередження.

Для виробника електромобілів це обернеться зривом постачання та фінансовими втратами, оскільки він не має змоги обійти блокаду через об’їзд до портів Данії.

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Хвиля солідарності розгорнулась суттєва. Норвезькі докери теж заявили, що відмовляться розвантажувати автомобілі Tesla, які прямують до Швеції. Профспілка транспортників Фінляндії на нинішньому тижні планує визначити свої дії щодо ігнорування Tesla.

І це ще не все. Продовження обов’язково буде, оскільки північні країни погрожують повністю заблокувати постачання Tesla до Швеції. Профспілки, які приєднуються до акції співчуття, є частиною скандинавського ринку праці.

Якщо усі скандинавські транспортні профспілки приєднаються до блокади Tesla, а до такого сценарію все йде, то адміністрації автогіганта залишається або підписати колективний договір, або завозити транспортні засоби та запчастини для сервісно-ремонтних робіт вантажівками з Німеччини.

"Навіть якщо ви один із найбагатших у світі, ви не можете просто встановлювати свої власні правила. У нас є деякі угоди щодо ринку праці в Північному регіоні, і кожен має їх дотримуватися, якщо хочете вести тут бізнес. Тому зараз ми використовуємо інструменти, які у нас є, щоб забезпечити колективні договори та справедливі умови праці", — заявив голова Об’єднаної федерації профспілок Данії Джон Трюгве Толлефсен.

Нагадаємо, минулого місяця близько 130 механіків у Швеції, які належать до профспілки IF Metall і обслуговують автомобілі Tesla, оголосили страйк після того, як компанія відмовила їм у проханні про укладення колективних переговорів. З того часу тисячі робітників у Швеції приєдналися до страйкарів, відмовляються від роботи, пов’язаної з Tesla, доки та не підпише колективний договір з IF Metall.

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І хоча гендиректор Tesla Ілон Маск є противником профспілок, тут йому доведеться відступити: профспілки є важливою частиною шведської трудової моделі, де близько 90% робочої сили захищені колективними договорами, що спрямовані на стандартизацію оплати праці, страхування та пенсій, а також захищають умови праці.