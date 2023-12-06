Акция протеста механиков сервисных центров Tesla в Швеции по поводу отказа руководства заключать коллективный договор получила международную поддержку в ряде европейских стран.

Профсоюз в Дании заявляет, что присоединяется к бастующим из IF Metall и прекратит разгрузку и транспортировку автомобилей Tesla в Швецию. Они начнут свои действия против Tesla через две недели после обязательного двухнедельного периода предупреждения.

Для производителя электромобилей это обернется срывом поставок и финансовыми потерями, поскольку он не имеет возможности обойти блокаду через объезд к портам Дании.

Читайте также Протест автомехаников Tesla в Швеции поднял на ноги всю страну

Волна солидарности развернулась существенная. Норвежские докеры тоже заявили, что откажутся разгружать автомобили Tesla, которые направляются в Швецию. Профсоюз транспортников Финляндии на нынешней неделе планирует определить свои действия по игнорированию Tesla.

И это еще не все. Продолжение обязательно будет, поскольку северные страны угрожают полностью заблокировать поставки Tesla в Швецию. Профсоюзы, которые присоединяются к акции сочувствия, являются частью скандинавского рынка труда.

Если все скандинавские транспортные профсоюзы присоединятся к блокаде Tesla, а к такому сценарию все идет, то администрации автогиганта остается или подписать коллективный договор, или завозить транспортные средства и запчасти для сервисно-ремонтных работ грузовиками из Германии.

"Даже если вы один из самых богатых в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила. У нас есть некоторые соглашения по рынку труда в Северном регионе, и каждый должен их соблюдать, если хотите вести здесь бизнес. Поэтому сейчас мы используем инструменты, которые у нас есть, чтобы обеспечить коллективные договоры и справедливые условия труда", — заявил председатель Объединенной федерации профсоюзов Дании Джон Трюгве Толлефсен.

Напомним, в прошлом месяце около 130 механиков в Швеции, которые принадлежат к профсоюзу IF Metall и обслуживают автомобили Tesla, объявили забастовку после того, как компания отказала им в просьбе о заключении коллективных переговоров. С тех пор тысячи рабочих в Швеции присоединились к бастующим, отказываются от работы, связанной с Tesla, пока та не подпишет коллективный договор с IF Metall.

Читайте также Зарплата более чем в сто тысяч долларов: работники автозаводов Ford добились своего

И хотя гендиректор Tesla Илон Маск является противником профсоюзов, здесь ему придется отступить: профсоюзы являются важной частью шведской трудовой модели, где около 90% рабочей силы защищены коллективными договорами, направленные на стандартизацию оплаты труда, страхования и пенсий, а также защищают условия труда.