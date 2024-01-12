После прошлогодней победы американских профсоюзов UAW в повышении зарплаты на 25% на всех американских автозаводах Большой тройки администрация Tesla также согласилась платить своим работникам больше.

Это произошло на фоне толчка объединить работников автопрома в профсоюзы, против которых на своих заводах высший менеджмент Tesla против. Как помните, на конференции в ноябре Илон Маск снова высказался против профсоюзов.

"Я не согласен с идеей профсоюзов. Если Tesla будет объединена в профсоюз, то это будет свидетельствовать о том, что мы определенным образом потерпели неудачу", – сказал тогда Маск.

UAW ясно дал понять, что для организованного отстаивания прав работающего люда планирует предоставить свой сайт нескольким автопроизводителям в США. Этот намек адресовался главным образом Tesla и нескольким иностранным автопроизводителям, которые производят автомобили в США с рабочей силой, не объединенной в профсоюзы.

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Напомним, UAW несколько раз пытался объединить в профсоюз 20 000 работников завода Tesla во Фремонте, Калифорния, но это было тщетно.

Для увеличения объемов производства и снижения затрат Tesla привлекает китайских инженеров и менеджеров к управлению завода в Калифорнии, где работает 20 000 работников. Фото: Tesla

Чтобы не допустить создания у себя профсоюзов, Tesla сообщила о новом повышении зарплаты. Согласно распространенной официальной листовкой Tesla, как сообщает Bloomberg News, все производственные сотрудники США, специалисты по обработке материалов и инспекторы качества получат "повышение зарплаты с рыночной корректировкой" с началом нового года. Правда, в упомянутом документе не указано, какое именно повышение получат работники.

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Очевидно, Илон Маск сделал шаг на опережение, поскольку ожидается новая профсоюзная кампания для убеждения работников Tesla присоединиться к UAW и заставить администрацию на этом основании подписать коллективный договор.