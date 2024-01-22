Прошлогодняя победа профсоюза по увеличению зарплаты на заводах "большой тройки" и других автомобильных предприятий подтолкнула владельцев автобрендов к привлечению в производство рабочих-роботов.

Как показывает практика, профсоюзы автовладельцам очень дорого обходятся. Укомплектование заводов машинами может быть одним из решений, которое профсоюзам не понравится.

Генри Форд совершил революцию в том, как строили автомобили, когда он ввел процесс производства, полностью полагавшийся на людей. В наши дни люди и машины распределяют рабочую нагрузку в отрасли, но теперь заводы на пороге изменения баланса и вероятного увольнения людей-операторов.

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Эксперты прогнозируют, что замысел владельцев автозаводов может сбыться уже в ближайшее время. Развитие технологий в ближайшие годы позволит заменить больше людей на больше машин. Но причиной этого не стоит называть только приход новых технологий.

Ускорением и движущей силой активности в этом направлении стала потребность возместить стоимость утраченного от действий профсоюзов: результаты недавней битвы UAW за повышение зарплаты рабочей силе радуют профсоюз. Однако его лидеры еще не осознали, они потенциально ускорили собственную смерть в виде сокращений штатов и перехода производства на роботизированную схему с минимальным количеством людей.

Нынешний рост стоимости рабочей силы ускорил внедрение автоматизированных технологий на автомобильных заводах. Фото: Tesla

С другой стороны рост зарплаты из-за пересмотра контрактов добавит в ценник построенного нового Ford 900 долларов в течение действия этих новых контрактов, срок которых истекает через четыре года. Примерно на 500 долларов США возрастет стоимость создания нового Chevy.

Как свидетельствует статистика Международной федерации робототехники, мировая автомобильная промышленность в 2022 году установила 136 000 новых промышленных роботизированных единиц. Тот процесс отныне ускорится и это плохая новость для членов UAW.

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Еще один фактор, который может подтолкнуть отрасль к большей автоматизации, заключается в том, что мир находится в центре бума строительства заводов, поскольку автопроизводители стремятся создать новые заводы по производству аккумуляторов и электромобилей. Проще установить роботов на новом объекте, чем добавлять их к имеющемуся, где приходится иметь дело со значительными затратами на переход.

И хотя роботам не нужны отпуска, пенсии или бумага в туалете, они все-таки имеют недостатки. Во-первых, их дорого покупать. Во-вторых, они требуют высококлассных специалистов для программирования и обслуживания и это в начале может сказаться на качестве. Однако процесс пошел и роботизация заводов с сокращением людей уже неизбежна.