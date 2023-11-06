На дежурство в пиротехническом подразделении ГСЧС Николаевской области заступил новый роботизированный комплекс Digital Vanguard-S, поступивший в рамках помощи по гуманитарному разминированию от правительства Канады.

Мини-робот для проведения разведки и дистанционного обезвреживания боеприпасов должен минимизировать риски пиротехников при работе со взрывоопасными предметами. Основное предназначение – разминирование и обезвреживание всяческих взрывных устройств, в т.ч. самодельных с дополнительными секретами.

Робот-малыш имеет беспроводное и проводное фидерное соединение, применяемое в зависимости от поставленных задач. Без подзарядки гусеничная машина может работать в операционном режиме до 5 часов.

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Для дистанционной работы эта спецтехника использует три установленные камеры, благодаря которым оператор управляет рукой-манипулятором с самым разным инструментарием – щупальцами, отвертками, водяной пушкой высокого давления, грузовым крюком и т.д.

Роботизированный комплекс Digital Vanguard-S и его рабочий инструментарий для операций с разными взрывоопасными предметами. Фото: ГСЧС в Николаевской области

Комплекс с индексом S в названии относится к машинам последнего поколения. Обновленный Vanguard-S имеет большую скорость, у него оптимизирован центр тяжести, расширен операционный функционал. Способен преодолевать подъем/спуск по лестнице, угол которой превышает 45 0.

Робот-уничтожитель бомб, мин и других взрывоопасных предметов невелик по габаритам, достаточно манёвренный, что позволяет использовать его в труднодоступных местах. Низкий и узкий профиль помогает проводить разведку и выполнять операционные функции под автомобилями, в проходах автобусов или железнодорожных вагонов, под скамейками в парках, вокзалах.

Он записывает звук, видео и процесс работы в формате Full HD, снимает неподвижные изображения, а также отображает все данные, полученные от встроенных датчиков ROVISS.

Это не первая подобная машина в подразделениях. Весной такая же модель поступила в ГСЧС Донецкой области и за это время результативно отработала в поле и объектах в городских условиях.