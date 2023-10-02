О завершении полевых испытаний боевого робота "Лють" от разработчиков Brave1 рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Аккумуляторный робот с дистанционным постом управления имеет колесный ход, но при необходимости эту ходовую базу легко можно трансформировать в более вездеходную, используя металлорезиновые гусеницы.

Из вооружения автор публикации в собственной Telegram-странице указывает на танковый пулемет. И хотя наименование стрелкового оружия не сообщается, можно заключить, что это самый распространенный в танковых подразделениях ВСУ пулемет НСВТ-12,7 указанного в цифровом индексе калибра. Он с довоенных времен больше известен как "Утес", но с началом русской агрессии это название из-за языкового отторжения практически не употребляется.

Робот имеет смотровую 360-градусную камеру и бронированную защиту внутренних систем управления и боезапаса от стрелкового оружия и обломков гранат или мин. Фото: Михаил Федоров

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"Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных", – подчеркнул Михаил Федоров.

По словам главы Минцифры, робот для штурмовых действий и оборонного огневого прикрытия после полевых испытаний команда разработчиков планирует несколько усовершенствовать и устранить выявленные проблемные места, которые обычно выясняются в ходе испытаний.