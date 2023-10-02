Про завершення польових випробувань бойового робота "Лють" від розробників Brave1 розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Акумуляторний робот з дистанційним постом керування має колісний хід, але при потребі цю ходову базу легко можна трансформувати у більш всюдихідну, використавши метало-гумові гусениці.

З-поміж озброєння автор публікації у власній Telegram-сторінці вказує на танковий кулемет. І хоча найменування стрілецької зброї не повідомляється, можна зробити висновок, що це найпоширеніший у танкових підрозділах ЗСУ кулемет НСВТ-12,7 вказаного у цифровому індексі калібрі. Він з довоєнних часів більше відомий як "Утьос", але з початком російської агресії ця назва через мовне відторгнення практично не вживається.

Робот має оглядову 360-градусну камеру та броньований захист внутрішніх систем управління і боєзапасу від стрілецької зброї й уламків гранат чи мін. Фото: Михайло Федоров

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"Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Вони допомагають здобути перевагу на полі бою та рятувати життя наших військових", — підкреслив Михайло Федоров.

За словами очільника Мінцифри, робот для штурмових дій та оборонного вогневого прикриття після польових випробувань команда розробників планує дещо удосконалити та усунути виявлені проблемні місця, що зазвичай з’ясовуються у ході випробувань.