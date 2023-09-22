Безпілотний робот Ironclad українського виробництва проходить передсерійні випробування прямо на передовій в екстремальних умовах.

Про інноваційний продукт з системою дистанційно управління розповів на своїй сторінці в Telegram-каналі очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, ця машина здатна штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечити наших захисників вогневою підтримкою.

Озвучено окремі тактико-технічні характеристики. Зокрема, кількома штрихами розповідається про IT-комплектацію, робочі можливості, захисні заходи. Згадано і виробника – це знана в Україні та за її межами компанія Roboneers.

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Розробники використали для своєї колісної машини з рушіями підвищеної прохідності (4х4) та розширеними можливостями маневровості гібридну силову установку з низькою акустичною та тепловою помітністю. Робот-багі (Д х Ш х В 2800 х 1850 х 1460 мм) має 40-сантиметровий кліренс, може дертися по 30-градусному підйому, долати 40-сантиметровий брід і при цьому тягнути на собі ще й 350-кілограмовий багаж.

Тут стоїть мережева, широкосмугова, криптостійка, перешкодозахищена система комбінованого зв'язку (радіо/проводова). Управління в режимі прямого радіозв’язку впевнено ведеться на відстані до п’яти кілометрів. Якщо долучити ретранслятор, то оператор може працювати в 10-кілометровій зоні – вести розвідку, патрулювання чи накривати вогнем позицію ворога.

По фідерному каналу зв’язку може використовуватися оптичний кабель з бухти. Однак у цьому випадку робочий діапазон обмежений всього однокілометровою операційною дистанцією.

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Установка вагою 1950 кг має систему кругового відеомоніторингу довкілля та огляду операційної зони розвідки чи ведення вогню. Обладнання з оптикою високої роздільності працює в будь-яку пору доби й найскладніших метеорологічних умовах, навіть у зливу чи снігову заметіль.

Робот комплектується дистанційною станцією озброєння (RWS) вітчизняного виробництва. Це бойова турель "Шабля М2" та кулемет калібру 7,62 мм або 12,7 мм, який підбирається безпосередньо бойовим підрозділом в залежності від польових потреб та поставлених завдань. При цьому зброя міняється за три-чотири хвилини.

Щодо швидкості, то це тихохід, хоча й в чотири рази прудкіший за ходу пішохода. Він по бездоріжжю може пересуватися зі швидкістю 10 км/год, а по дорозі з твердим покриттям удвічі стрімкіше.

Фото: Roboneers