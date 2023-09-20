У Львові на гасінні пожежі в палаючих після ракетного обстрілу закутках складських приміщень відзначився гусеничний робот Magirus, який разом з оператором прибув із сусіднього Рівненського підрозділу ДСНС.

Роботизований пожежник з дистанційним керуванням заступив на чергування весною. І ось справжнє випробування вогнем і водою пройшов 19 вересня у Львові. Він працював там, де через загрозу життю і здоров’ю заборонено перебувати навіть навченим та досвідченим фахівцям пожежно-рятувальної служби.

За словами очільника Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка, робот Magirus Wolf R1 відмінно справився з поставленим завданням.

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Таких роботизованих установок в Україні вже кілька. Десь їх ще тільки тестують, десь уже застосовують на практиці. Ці маленькі машини добряче проявили себе на гасінні пожеж на Тернопільщині, Хмельниччині. І ось ще один придбаний робот-пожежник справно відпрацював у Львові, де з вогнем боролися протягом 12 годин.

Взагалі на європейському ринку це доволі рідкісна техніка найсучаснішого покоління. Лише рік тому вона з’явилася у співпраці знаного у світі виробника пожежних машин Magirus та ІТ- розробника в галузі технологій автономних транспортних засобів Alpha Robotics Deutschland GmbH.

Довгих 12 годин рятувальники Львова боролися з вогнем у зоні цивільних складських хабів місцевих підприємців та міжнародних благодійних організацій. Фото: ДСНС у Львівській області

Акумуляторний робот з електричним приводом призначений для гасіння пожеж і ліквідації техногенних катастроф в умовах повного бездоріжжя, в тунелях, підземних гаражах, цехах, складських приміщеннях. Він пройшов всебічні випробування пожежними командами Нижньої Саксонії, Австрії, в горах Німеччини.

Однак найважчі екстремальні режими експлуатації випали на закуплених роботів в Україні. Вони працюють не просто на пожежах, а на пожежах в умовах війни.

Характеристики Magirus Wolf R1:

габарити (ДхШхВ) – 1500х1200х1300 мм;

маса – до 900 кг;

два електродвигуни 7,5 кВт/1050 Нм;

лебідка з електричним зусиллям до 4 т;

літій-іонний акумулятор з потенціалом 8,8 кВт*г

дальність викиду води – до 65 м;

дальність викиду піни – до 45 м.

маніпуляторна рука з керованими щипальцями-затискачами;

шість світлодіодних прожекторів (1800 люмен х 6);

чотири спрямовані камери відеомоніторингу.

У тому ж Львові, як повідомляє на своїй сторінці в Telegram-каналі згаданий вище Ігор Клименко, вогонь після ракетного ворожого обстрілу "розкинувся на понад 9 000 кв. м.

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У дистанційному режимі на максимальній відстані до 150 м керування робот пробирався туди, де пожежникам загрожували полум’я, обвали перекриття та конструкцій. Вода на гармату робота подавалася по рукавах від пожежних автомобілів чи автономних помпових станцій зі стаціонарних гідрантів.

В залежності від обставин оператор вибирав як швидкість подачі води, так і форму струменя. На максимальних обертах помпи атака на вогонь поглинала щохвилини 2000 літрів води. Найдальша відстань подачі під тиском води сягала 65 метрів.