Во Львове на тушении пожара в горящих после ракетных обстрелов закоулках складских помещений отличился гусеничный робот Magirus, который вместе с оператором прибыл из соседнего Ровенского подразделения ГСЧС.
Роботизированный пожарный с дистанционным управлением заступил на дежурство весной. И вот настоящее испытание огнем и водой у него прошло 19 сентября во Львове. Он работал там, где из-за угрозы жизни и здоровью запрещено находиться даже обученным и опытным специалистам пожарноспасательной службы.
По словам главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, робот Magirus Wolf R1 отлично справился с поставленной задачей.
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Таких роботизированных установок в Украине уже несколько. Где-то их только тестируют, где-то уже применяют на практике. Эти маленькие машины изрядно проявили себя на тушении пожаров на Тернопольщине, Хмельнитчине. И вот еще один приобретенный робот-пожарный исправно отработал во Львове, где с огнем сражались в течение 12 часов.
Вообще, на европейском рынке это довольно редкая техника самого современного поколения. Только год назад она появилась в сотрудничестве известного в мире производителя пожарных машин Magirus и ИТ-разработчика в области технологий автономных транспортных средств Alpha Robotics Deutschland GmbH.
Долгие 12 часов спасатели Львова боролись с огнем в зоне гражданских складских хабов местных предпринимателей и международных благотворительных организаций. Фото: ГСЧС во Львовской области
Аккумуляторный робот с электрическим приводом для тушения пожаров и ликвидации техногенных катастроф в условиях бездорожья, в туннелях, подземных гаражах, цехах, складских помещениях прошел всесторонние испытания пожарными командами Нижней Саксонии, Австрии, в горах Германии.
Однако тяжелейшие экстремальные режимы эксплуатации выпали на закупленных роботов в Украине. Они трудятся не просто на пожарах, а на пожарах в условиях войны.
Характеристики Magirus Wolf R1:
- габариты (Д х Ш х В) – 1500 х 1200 х 1300 мм;
- масса – до 900 кг;
- два электродвигателя 7,5 кВт/1050 Нм;
- лебедка с электрическим усилием до 4 т;
- литий-ионный аккумулятор с потенциалом 8,8 кВт*ч
- дальность выброса воды – до 65 м;
- дальность выброса пены до 45м.
- манипуляторная рука с управляемыми щупальцами-зажимами;
- шесть светодиодных прожекторов (1800 люмен х 6);
- четыре направленных камеры видеомониторинга.
В том же Львове, как сообщает на своей странице в Telegram-канале упомянутый выше Игорь Клименко, огонь после ракетного вражеского обстрела раскинулся более чем на 9 000 кв.
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В дистанционном режиме на максимальном расстоянии до 150 м управления робот пробирался туда, где пожарным угрожали пламя, обвалы перекрытий и конструкций. Вода на пушку работа подавалась по рукавам от пожарных автомобилей или автономных насосных станций со стационарных гидрантов.
В зависимости от обстоятельств, оператор выбирал как скорость подачи воды, так и форму мощной струи. На максимальных оборотах помпы атака на огонь поглощала поминутно 2000 литров воды. Дальнейшее расстояние подачи под давлением воды достигало 65 метров.