Во Львове на тушении пожара в горящих после ракетных обстрелов закоулках складских помещений отличился гусеничный робот Magirus, который вместе с оператором прибыл из соседнего Ровенского подразделения ГСЧС.

Роботизированный пожарный с дистанционным управлением заступил на дежурство весной. И вот настоящее испытание огнем и водой у него прошло 19 сентября во Львове. Он работал там, где из-за угрозы жизни и здоровью запрещено находиться даже обученным и опытным специалистам пожарноспасательной службы.

По словам главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко, робот Magirus Wolf R1 отлично справился с поставленной задачей.

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Таких роботизированных установок в Украине уже несколько. Где-то их только тестируют, где-то уже применяют на практике. Эти маленькие машины изрядно проявили себя на тушении пожаров на Тернопольщине, Хмельнитчине. И вот еще один приобретенный робот-пожарный исправно отработал во Львове, где с огнем сражались в течение 12 часов.

Вообще, на европейском рынке это довольно редкая техника самого современного поколения. Только год назад она появилась в сотрудничестве известного в мире производителя пожарных машин Magirus и ИТ-разработчика в области технологий автономных транспортных средств Alpha Robotics Deutschland GmbH.

Долгие 12 часов спасатели Львова боролись с огнем в зоне гражданских складских хабов местных предпринимателей и международных благотворительных организаций. Фото: ГСЧС во Львовской области

Аккумуляторный робот с электрическим приводом для тушения пожаров и ликвидации техногенных катастроф в условиях бездорожья, в туннелях, подземных гаражах, цехах, складских помещениях прошел всесторонние испытания пожарными командами Нижней Саксонии, Австрии, в горах Германии.

Однако тяжелейшие экстремальные режимы эксплуатации выпали на закупленных роботов в Украине. Они трудятся не просто на пожарах, а на пожарах в условиях войны.

Характеристики Magirus Wolf R1:

габариты (Д х Ш х В) – 1500 х 1200 х 1300 мм;

масса – до 900 кг;

два электродвигателя 7,5 кВт/1050 Нм;

лебедка с электрическим усилием до 4 т;

литий-ионный аккумулятор с потенциалом 8,8 кВт*ч

дальность выброса воды – до 65 м;

дальность выброса пены до 45м.

манипуляторная рука с управляемыми щупальцами-зажимами;

шесть светодиодных прожекторов (1800 люмен х 6);

четыре направленных камеры видеомониторинга.

В том же Львове, как сообщает на своей странице в Telegram-канале упомянутый выше Игорь Клименко, огонь после ракетного вражеского обстрела раскинулся более чем на 9 000 кв.

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В дистанционном режиме на максимальном расстоянии до 150 м управления робот пробирался туда, где пожарным угрожали пламя, обвалы перекрытий и конструкций. Вода на пушку работа подавалась по рукавам от пожарных автомобилей или автономных насосных станций со стационарных гидрантов.

В зависимости от обстоятельств, оператор выбирал как скорость подачи воды, так и форму мощной струи. На максимальных оборотах помпы атака на огонь поглощала поминутно 2000 литров воды. Дальнейшее расстояние подачи под давлением воды достигало 65 метров.