Очередную обновку для автопарка одного из южных подразделений спасательной службы ГСЧС Украины отправил ведущий отечественный производитель спецтехники Validus Special Auto.

В этот раз на боевое дежурство станет уникальная специальная аварийно-спасательная машина среднего типа. Особенность САРМ-с состоит в том, что в небольшом по размерам спецтранспорте разработчики сумели результативно использовать каждый кубометр площади шкафов, пеналов и отсеков.

В расположенный на шасси IVECO Daily специализированный кузов с доступом внутрь через мгновенно раскрывающиеся вверх рольставни нашлось место пневматическим домкратам, клинкам и бандажам, бензопилам, всевозможному электроинструменту.

Есть здесь специальный шкаф для комплекта горно-спасательного снаряжения. Для определенных операций припасены насосы, генераторная станция, а на случай появления открытого огня – первичные средства пожаротушения. Для эвакуции пострадавших машину укомплектовали вакуумными носилками. Спасательной операции на воде или на противоположной стороне водоема поможет надувная лодка с двигателем.

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В комплектацию также входят приборы радиационной, химической разведки и мониторинга, средства оказания первой медицинской помощи в расчете на 20 человек.

У комплектации IVECO Daily есть все то, что должно быть под рукой в ходе спасательных операций и даже больше. Фото: Validus Special Auto

Система связи базируется на стационарной радиостанции, расположенной в первом ряду двухрядной кабины, и переносных радиостанций экипажа. Радиосвязь ведется в диапазоне УКВ. Операционная чувствительность базовой радиостанции гарантирована на расстоянии 20 км и переносных переносных радиостанций – на расстоянии 3 км.

Есть базовая сигнальная громкоговорящая установка: АГУ способна передавать аудио оповещения населению о чрезвычайных ситуациях через микрофон или аудиозаписью из диктофона с хорошей cлышимостью на расстоянии до 500 метров, а также подавать устные команды прямо из салона через микрофон на такое же расстояние.

В украинских производителей внешний вид САРМ-с, как и эргономичное размещение всей спасательной атрибутики, не хуже зарубежных аналогов, а иногда даже лучше. Фото: Validus Special Auto

В начале августа такой же САРМ-С на базе Iveco Daily передан для Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, базирующегося на Киевщине. Также в первой декаде последнего летнего месяца компания Validus Special Auto передала для ГСЧС в городе Днепре очередную пиротехническую машину тяжелого типа ПМ-В на трехосном полноприводном шасси 6х6 MAN TGS 40.440 (440 л.с.).

Экипаж инженеров Днепра уже опробовал специализированный пиротехнический автомобиль ПМ-В на 440-сильном шасси 6х6 MAN в реальных условиях и остался доволен – именно то, что ГСЧС приписал. Фото: Validus Special Auto

Характерным уникальным признаком ПМ-В является то, что машина укомплектована мощной кран-манипуляторной установкой. Эта КМУ способна поднимать тяжелые опасные конструкции весом до 18 т. Там также имеется кузов для перевозки взрывоопасных предметов, рассчитанный на 1 т поклажи.