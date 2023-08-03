Поисковые отряды спасателей ГСЧС получили спецтранспорт, переоборудованный под нужды операторов беспилотных аппаратов.

Автомобили на базе Skoda Kodiaq в свое время передала в дар Украине Ассоциация спасателей Эстонии. Машины зарезервировали под нужды отрядов по поиску людей. Технику специально под такие задачи переоборудовали и укомплектовали, перекрасили, нанесли соответствующие надписи, установили специальные световые сигналы и звуковую аппаратуру.

Для автономной оперативной работы специалистов по современным технологиям каждый автомобиль укомплектовали квадрокоптером Matrice 300 RTK с уникальной системой навигации и высококачественной камерой с тепловизором. Это позволяет обнаруживать людей и другие объекты, излучающие тепло в любых условиях.

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Среднеразмерный Kodiaq считается самой удачной моделью в линейке Škoda, общий тираж достигает под 800 000 проданных машин.

Так совпало, что 1 августа украинские спасатели получили от упомянутой Ассоциации еще четыре полноприводных автомобиля, но уже марки Ford. Автомобили, как и нынешние для поиска людей, в дальнейшем будут переоборудованы в соответствии с направлением применения подразделений ГСЧС. Решение об их специализации будет принято в ближайшее время.

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В общей сложности с начала войны Ассоциацией спасателей Эстонии было передано для ГСЧС много техники, в т.ч. уникальный специальный автомобиль, оборудованный трейлером-кухней с необходимым оборудованием, кухонной техникой и генератором, которые используются сводными отрядами ГСЧС на деоккупированных территориях, легковые авто и другое имущество и снаряжение.