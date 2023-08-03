Пошукові загони рятувальників ДСНС отримали спецтранспорт, який переобладнали під потреби операторів безпілотних апаратів.

Автомобілі на базі Skoda Kodiaq свого часу передала в дарунок Україні Асоціація рятувальників Естонії. Машини зарезервували під потреби загонів з пошуку людей. Техніку спеціально під такі завдання переобладнали та устаткували, перефарбували, нанесли відповідні написи, встановили спеціальні світлові сигнали і звукову апаратуру.

Для автономної оперативної роботи фахівців за сучасними технологіями кожне авто укомплектували квадрокоптером Matrice 300 RTK з унікальною системою навігації та високоякісною камерою з тепловізором. Це дозволяє виявляти людей та інші об'єкти, що випромінюють тепло в будь-яких умовах.

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Середньорозмірний Kodiaq вважається найуспішнішою моделлю в лінійці Škoda, загальний тираж сягає під 800 000 проданих машин.

Так співпало, що 1 серпня українські рятувальники отримали від згаданої Асоціації ще чотири повнопривідних автомобілів, але вже марки Ford. Автівки, як і нинішні для пошуку людей, в подальшому переобладнають відповідно до напрямку застосування підрозділів ДСНС. Рішення про їх спеціалізацію буде прийнято найближчим часом.

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Загалом з початку війни Асоціацією рятувальників Естонії було передано для ДСНС багато техніки, в т.ч. унікальний спеціальний автомобіль, обладнаний трейлером-кухнею з необхідним устаткуванням, кухонною технікою та генератором, які наразі використовуються зведеними загонами ДСНС на деокупованих територіях, легкові авто та інше майно і спорядження.