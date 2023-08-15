Чергову обновку для автопарку одного з південних підрозділів рятувальної служби ДСНС України відправив провідний вітчизняний виробник спецтехніки Validus Special Auto.

Цього разу на бойове чергування стане унікальна спеціальна аварійно-рятувальну машина середнього типу. Особливість САРМ-с полягає в тому, що у невеличкому за розмірами спецтранспорті розробники зуміли результативно використати кожен кубометр площі шаф, пеналів та відсіків.

В розміщений на шасі IVECO Daily спеціалізований кузов з доступом в середину через рольставні, що миттєво розкриваються вгору, знайшлося місце пневматичним домкратам, клинкам та бандажам, бензопилам, усілякому електроінструменту.

Є тут спеціальна шафа для комплекту гірничо-рятувального спорядження. Для певних операцій припасено насоси, генераторну станцію, а на випадок появи відкритого вогню – первинні засоби пожежогасіння. Для евакуції постраждалих машину укомплектували вакуумними ношами. Рятувальним операціям на воді чи на протилежному боці водойми допоможе надувний човен з двигуном.

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В комплектацію також входять прилади радіаційної, хімічної розвідки та моніторингу, засоби надання першої медичної допомоги з розрахунку на 20 осіб.

У комплектації IVECO Daily є все те, що має бути під рукою у ході рятувальних операцій і навіть більше. Фото: Validus Special Auto

Система зв’язку базується на стаціонарній радіостанції, що розміщена у першому ряду дворядної кабіни, та переносних радіостанцій екіпажу. Радіозв’язок ведеться в діапазоні УКХ. Операційна чутливість базової радіостанції гарантована на відстані 20 км та портативних переносних радіостанцій – на відстані 3 км.

Є базова сигнальна гучномовна установка: АГУ спроможна передавати аудіо сповіщення населенню про надзвичайні ситуації через мікрофон чи аудіозаписом з диктофону з гарною чутливістю на відстані до 500 метрів, а також подавати усні і команди прямо з салону через мікрофон на таку ж відстань.

В українських виробників зовнішній вигляд САРМ-с, як і ергономічне розміщення всієї рятувальної атрибутики, не гірше від зарубіжних аналогів, а подекуди навіть краще. Фото: Validus Special Auto

На початку серпня такий же САРМ-С на базі Iveco Daily передано для Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України, що базується на Київщині. Також у першій декаді останнього літного місяця компанія Validus Special Auto передала для ДСНС у місті Дніпрі чергову піротехнічну машину важкого типу ПМ-В на тривісному повнопривідному шасі 6х6 MAN TGS 40.440 (440 к.с.).

Екіпаж інженерів Дніпра уже випробував спеціалізований піротехничний автомобіль ПМ-В на 440-сильному шасі 6х6 MAN в реальних умовах і лишився задоволеними – саме те, що ДСНС приписав. Фото: Validus Special Auto

Характерною унікальною ознакою ПМ-В є те, що машина укомплектована потужною кран-маніпуляторною установкою. Ця КМУ здатна піднімати важкі небезпечні конструкції вагою до 18 т. Там також є облаштований кузов для перевезення вибухонебезпечних предметів, що розрахований на 1 т поклажі.