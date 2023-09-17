Несмотря на войну, все подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины на этой неделе провели скромные торжества по случаю сегодняшнего Дня спасителя. Кроме государственных, ведомственных наград и знаков отличия специалистам, многие отряды по случаю праздника получили в подарок технику.

Мониторинг редакции Авто24 показал, что спецтранспорт поступал в депо ГСЧС как по линии государственного обеспечения, так и благотворительных организаций и волонтерских движений.

К примеру, в Барановке Житомирской области недавно созданная пожарная команда громады получила в подарок от супружеской пары артистов областной филармонии Янины и Александра Яремчуков и швейцарской Ассоциации “Солидарность без границ” пожарно-спасательный автомобиль.

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Доставленный из Швейцарии Mercedes-Benz 1428 AF имеет двухрядную кабину и кузов Ziegler со шкафами для пожарно-спасательного оборудования и баком для воды на 2800 литров. В моторной нише стоит восьмицилиндровый дизельный двигатель на 280 л.с.

Спецтранспорт созданная пожарная команда Барановской громады уже опробовала на водоеме, где оборудована специальная площадка для забора воды. Этот тест спасатели провели в учебном процессе, поскольку машина уже стоит на дежурстве.

Все системы автомобиля работают исправно и в пределах паспортных характеристик. Понравился мощный насос, что очень важно при атаках на огонь: паспортная производительность помпы достигает 2800 л/мин.

Испытание подаренного пожарно-спасательного автомобиля Mercedes-Benz 1428 AF в Барановской громаде. Фото: мэрия Барановки

Кстати, в Украине за последний год-полтора увеличилось количество пожарных команд, поскольку общины при содействии ГСЧС начали создавать собственные депо. В Полтавской области с начала года появились два подразделения пожарной охраны, одна местная команда и шесть добровольных подразделений.

В Хмельнитчине в Меджибижской общине на прошлой неделе начала работу добровольная пожарная команда. Ее пять добровольцев прошли подготовку в боевых условиях — на местах попадания российских ракет на территории области они помогали спасателям ликвидировать последствия вражеских ударов. Впоследствии двое из них работали в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Теперь ребята будут стоять на страже в собственном поселке.

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Необычная пожарная команда на днях начала действовать в Жидичинском старостинском округе Волыни. Там спасателями стали… монахи Свято-Николаевского мужского монастыря. В минувший четверг (14 сентября) в селе заработала добровольная пожарная жена.

На базе монастыря это первая добровольная пожарная команда в области. В редакции Авто24 склоняются к мнению, что это еще и первый в Украине пожарно-спасательный отряд монахов. Скорее всего, по обе стороны Днепра наше государство ни из монахов, ни из других священнослужителей таких спасательных экипажей не имеет.

Первая в Украине пожарно-спасательная команда монахов из Волыни. Фото: Общественное Луцк

Руководит небольшим отрядом игумен Сильвестр, имеющий водительское удостоверение с соответствующими категориями. У него есть опыт управления легкими коммерческими автомобилями ГАЗель и среднеразмерными ГАЗонами. Теперь будет еще и за водителя пожарно-спасательного автомобиля ГАЗель и командира его экипажа.

Автомобиль для пожарной дружины, соответствующую экипировку предоставило Волынское главное управление ГСЧС Украины. Его специалисты также провели курс обучения для экипажа. Средствами на обслуживание сельского пожарного автомобиля и горючего обещает помочь мэрия Луцка.

В целом, как сообщил исполняющий обязанности ГСЧС Волынской области Сергей Демидюк, в Луцкой территориальной громаде работает четыре пожарных команды, на Волыни их насчитывается 104.

Праздничные торжества на плацу главного управления ГСЧС Волынской области. Фото: Волынская ГСЧС

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Кроме наград и знаков отличия спасателям области, депо 3-го пожарно-спасательного отряда получило от ГСЧС Украины новенький пожарный автомобиль Isuzu.

Пожарная техника из-за границы нашим спасателям в эти дни поступала чаще всего. Скажем, в Хмельницкую область автомобиль Mercedes-Benz прибыл из округа Штаде, Нижняя Саксония (Германия).

Хмельницкая область передала полученный автомобиль пожарной команде местного гарнизона. Фото: Хмельницкая ОВА

В Стрыйщине Тростянецкая громада передала местному подразделению ГСЧС пожарный автомобиль, который и пришел в рамках немецко-украинской дружбы между общинами от немецкого муниципалитета Гофштеттен. А в Запорожской области спасатели получили от благотворительного фонда MK Foundation микроавтобус.

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А вот личный состав сводного отряда спасателей в Умани уже овладел навыками ликвидации пожара с помощью робота Magirus Wolf R1. Робот может подавать две тысячи литров воды ежеминутно на расстояние до 65 метров, чем обеспечивает защиту пожарных во время работы, поскольку имеет дистанционное управление. Благодаря этому реагирование на чрезвычайные события в труднодоступных местах стало еще более оперативным.

Пожарная команда Львовского Национального университета обороны Украины уже опробовала подаренный автомобиль. Фото: Волонтерский штаб "Украинская команда"

Во Львов от пожарной бригады Ленгерих в Вестфалене прибыла автоцистерна на шасси MAN для тушения пожаров (TLF). Ее волонтеры передали в пожарный взвод Национального университета обороны Украины. Машину уже опробовали и поставили на дежурство.

И это неполный список обеспечения подразделений ГСЧС Украины спецтехникой и оборудованием. Снабжение продолжается. И поводом для этого оказался не столько День спасителя, сколько мужество и отвага бойцов этих отрядов в условиях войны. С праздником, спасатели!