Попри війну, усі підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій України на нинішньому тижні провели скромні урочистості з нагоди сьогоднішнього Дня рятівника. Окрім державних та відомчих нагород і відзнак фахівцям, багато загонів з нагоди свята отримали у подарунок техніку.

Моніторинг редакції Авто24 показав, що спецтранспорт надходив у депо ДСНС як по лінії державного забезпечення, так і від благодійних організацій та волонтерських рухів.

Скажімо, у Баранівці на Житомирщині нещодавно створена пожежна команда громади отримала в подарунок від подружжя артистів обласної філармонії Яніни та Олександра Яремчуків та швейцарської Асоціації "Солідарність без кордонів" пожежно-рятувальний автомобіль.

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Доставлений зі Швейцарії Mercedes-Benz 1428 AF має дворядну кабіну та кузов Ziegler з шафами для пожежно-рятувального обладнання і баком для води на 2800 літрів. В моторній ніші стоїть восьмициліндровий дизельний двигун на 280 к.с.

Спецтранспорт новостворена пожежна команда Баранівської громади уже випробувала на водоймі, де обладнано спеціальний майданчик для забору води. Цей тест рятівники провели у навчальному процесі, оскільки машина вже стоїть на чергуванні.

Усі системи автомобіля працюють справно та у межах паспортних характеристик. Сподобався потужний насос, що дуже важливо при атаках на вогонь: паспортна продуктивність помпи сягає 2800 л/хв.

Випробування подарованого пожежно-рятувального автомобіля Mercedes-Benz 1428 AF у Баранівській громаді. Фото: мерія Баранівки

До речі, в Україні за останній рік-півтора побільшало пожежних команд, оскільки громади при сприянні ДСНС почали створювати власні депо. В Полтавській області з початку року з’явилося два підрозділи пожежної охорони, одна місцева команда та шість добровільних підрозділів.

На Хмельниччині у Меджибізькій громаді на минулому тижні розпочала роботу добровільна пожежна охорона. Її п'ять добровольців пройшли вишкіл у бойових умовах — на місцях влучання російських ракет на території області вони допомагали рятувальникам ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Згодом двоє з них працювали на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тепер хлопці будуть стояти на сторожі у власному селищі.

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Доволі незвична пожежна команда на днях почала діяти у Жидичинському старостинському окрузі Волині. Там рятувальниками стали… ченці Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. В минулий четвер (14 вересня) у селі запрацювала добровільна пожежна дружина.

Повідомляється, що на базі монастиря це перша добровільна пожежна команда в області. В редакції Авто24 схиляються до думки, що це ще й перший в Україні пожежно-рятувальний загін ченців. Швидше за все, по обидві сторони Дніпра наша держава ні з ченців, ні з числа інших священнослужителів таких рятувальних екіпажів не має.

Перша в Україні пожежно-рятувальна команда ченців з Волині. Фото: Суспільне Луцьк

Керує невеличким загоном ігумен Сильвестр, який має водійське посвідчення з відповідними категоріями. У нього є досвід управління легкими комерційними автомобілями ГАЗель та середньорозмірними ГАЗонами. Отож, тепер буде ще й за водія пожежно-рятувального автомобіля ГАЗель та командира його екіпажу.

Автомобіль для пожежної дружини, відповідну екіпіровку надало Волинське головне управління ДСНС України. Його спеціалісти також провели курс навчання для екіпажу. Коштами на обслуговування сільського пожежного автомобіля та пальне обіцяє допомогти мерія Луцька.

Загалом, як повідомив виконувач обов’язків ДСНС Волинської області Сергій Демидюк, у Луцькій територіальній громаді працює чотири пожежні команди, на Волині їх налічується 104.

Святкові урочистості на плацу головного управління ДСНС Волинської області. Фото: Волинська ДСНС

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Окрім нагород та відзнак рятувальникам області, депо 3-го пожежно-рятувального загону отримало від ДСНС України новенький пожежний автомобіль Isuzu.

Пожежна техніка з-закордону до наших рятувальників у ці дні надходила найчастіше. Скажімо, в Хмельницьку область рятувальний автомобіль Mercedes-Benz прибув з округу Штаде, Нижня Саксонія (Німеччина).

Хмельницька область передала отриманий автомобіль пожежній команді місцевого гарнізону. Фото: Хмельницька ОВА

На Стрийщині Тростянецька громада передала місцевому підрозділу ДСНС пожежний автомобіль, який отримала в рамках німецько-української дружби між громадами від німецького муніципалітету Гофштеттен. А у Запоріжжі рятувальники отримали від благодійного фонду MK Foundation мікроавтобус.

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А ось особовий склад зведеного загону рятувальників в Умані вже опанував навички ліквідації пожежі за допомогою робота Magirus Wolf R1. Робот може подавати дві тисячі літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів, чим забезпечує захист пожежних під час роботи, адже має дистанційне керування. Завдяки цьому реагування на надзвичайні події у важкодоступних місцях стало ще оперативнішим.

Пожежна команда Львівського Національного університету оборони України вже випробувала подарований автомобіль. Фото: Волонтерський штаб "Українська команда"

До Львова від пожежної бригади Ленгеріх у Вестфалені прибула автоцистерна на шасі MAN для гасіння пожеж (TLF). Його волонтери передали у пожежний взвод Національного університету оборони України. Машину вже випробували і поставили на чергування.

І це неповний перелік забезпечення підрозділів ДСНС України спецтехнікою та обладнанням. Постачання продовжується. І приводом для цього є не стільки День рятівника, скільки мужність та відвага бійців цих загонів в умовах війни. Зі святом, рятувальники!