В рамках програми гуманітарного розмінування території України ДСНС отримала в подарунок від японського уряду 24 бортові вантажівки з крано-маніпуляторними установками.

Передача спецтехніки відбулася в ході офіційного візиту до Києва міністра закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші. Автомобілі Isuzu з КМУ Tadano придбано за кошти JICA – японського агентства міжнародного співробітництва.

Вантажівки Isuzu FSR34 у згаданій вище комплектації уже добре відомі нашим піротехнічним підрозділам, оскільки наприкінці квітня шість одиниць такої техніки JICA передала ДСНС. Машини добре себе зарекомендували у гуманітарному розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів. І ось від японських партнерів надійшла нова партія машин, тільки уже у чотири рази більше за кількістю.

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Автомобіль колісної формули 4х2 з 240-сильним дизельним мотором та механічною КПП відповідає екологічним нормам Euro 5 і має майже 8-тонну вантажопідйомність (7905 кг). Тут ресорна підвіска та задній привід. Кабіна розрахована на двох – водій та пасажир.

Урочиста передача спецтехніки піротехнічним підрозділам України. Фото: ДСНС України

Крано-маніпуляторна установка TM-ZE300 з операційною аутригерною фіксацією розміщена в ніші між кабіною та низькобортовим алюмінієвим кузовом. КМУ тросовго типу має гідравлічну телескопічну секційну стрілу довжиною 14,9 м. Враховуючи власну висоту на рамі шасі, кран спроможний піднімати вантаж вгору на 15,9 м.

Окрім цього, автомобіль укомплектований фронтальною електричною лебідкою Dragon Winch з 28-метровим намотаним на барабан сталевим тросом. Цей допоміжний атрибут має триступеневу планетарку з тяговим зусиллям 5443 кг.

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"Я хотів би використати цей візит для покращення двостороннього співробітництва між нашими країнами. Обіцяю, що Японія буде поруч з Україною до повного відновлення миру. Саме тому ми передаємо ці 24 вантажівки, які стануть у нагоді під час розмінування ваших територій. Сподіваємося, що ця допомога відіграватиме важливу роль у відновленні і реконструкції України", – наголосив Йошімаса Хаяші.

Разом з ключами на спецтехніку очільник японського МЗС Йошімаса Хаяші вручив рятувальниками подарункові сертифікати на автомобілі від японської агенції міжнародного співробітництва JICA, що підтверджують право власності.