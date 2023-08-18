Верховна Рада планує внести зміни у цьогорічний бюджет для виділення коштів на закупівлю техніки розмінування: зареєстровано проєкт змін до чинного кошторису.

У пояснювальній записці йдеться про те, що російські війська "щільно замінували протитанковими та протипіхотними мінами ділянки фронту, що розташовані перед їхніми укріпленими оборонними рубежами. Це значно сповільнює швидкість просування Сил оборони України, адже є нестача у кількості спеціальної техніки для розмінування".

Далі розробники законопроекту не тільки обґрунтовують виділення таких коштів з резервних фондів, але й зазначають, що оборонно-промисловий комплекс України має змогу виробляти засоби розмінування на державних підприємствах. Якщо будуть виділені під цей проект кошти, то вітчизняне машинобудування зможе реалізувати такі оборонні замовлення "без залучення іноземного підрядника, що позитивно вплине на український ОПК".

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Пропонується шляхом внесення змін до бюджету передбачити Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України (для Національної гвардії України) здійснити "за загальним фондом державного бюджету видатки розвитку за новими бюджетними програмами: "Закупівля спеціальної техніки для розмінування Міністерством оборони України" та "Закупівля спеціальної техніки для розмінування Національною гвардією України" в загальному обсязі 576 000 тис. гривень".

Зокрема, для Міноборони надати з резервного фонду бюджету на закупівлю такої спецтехніки 400 млн гривень і для Нацгвардії 176 млн гривень.

Водночас автори поданого документу змін у кошторисі країни зазначають, що положення законопроекту є збалансованими щодо показників видатків державного бюджету. Це свідчить про те, що зміни до держбюджету пройшли попередню експертну оцінку у відповідних службах і відомствах і вже найближчим часом такі коригування можуть винести в сесійну залу на розгляд.