Верховная Рада планирует внести изменения в нынешний бюджет для выделения средств на закупку техники разминирования: зарегистрирован проект изменений в действующую смету.

В пояснительной записке говорится, что российские войска "плотно заминировали противотанковыми и противопехотными минами участки фронта, расположенные перед их укрепленными оборонными рубежами. Это значительно замедляет скорость продвижения Сил обороны Украины, ведь есть недостаток в количестве специальной техники для разминирования".

Далее разработчики законопроекта не только обосновывают выделение таких средств из резервных фондов, но отмечают, что оборонно-промышленный комплекс Украины имеет возможность производить средства разминирования на государственных предприятиях. Если будут выделены под этот проект средства, то отечественное машиностроение сможет реализовать такие оборонные заказы "без привлечения иностранного подрядчика, что окажет положительное влияние на украинский ВПК".

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Предлагается путем внесения изменений в бюджет предусмотреть Министерству обороны Украины и Министерству внутренних дел Украины (для Национальной гвардии Украины) осуществить "по общему фонду государственного бюджета расходы на развитие по новым бюджетным программам: "Закупка специальной техники для разминирования Министерством обороны Украины" и "Закупка специальной техники для разминирования "Национальной гвардией Украины" в общем объеме 576 000 тыс. гривен".

В частности, для Минобороны предоставить из резервного фонда бюджета на закупку такой спецтехники 400 млн. гривен и для Нацгвардии 176 млн. гривен.

В то же время авторы поданного документа изменений в смете страны отмечают, что положения законопроекта сбалансированы относительно показателей расходов государственного бюджета. Это свидетельствует о том, что изменения в госбюджет прошли предварительную экспертную оценку в соответствующих службах и ведомствах и уже в ближайшее время такие корректировки могут быть вынесены в сессионный зал на рассмотрение.