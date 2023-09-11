В рамках программы гуманитарного разминирования территории Украины ГСЧС получила в подарок от японского правительства 24 бортовых грузовика с крано-манипуляторными установками.

Передача спецтехники состоялась в ходе официального визита в Киев министра иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши. Автомобили Isuzu из КМУ Tadano приобретены на средства JICA – японского агентства международного сотрудничества.

Грузовики Isuzu FSR34 в вышеупомянутой комплектации уже хорошо известны нашим пиротехническим подразделениям, поскольку в конце апреля шесть единиц такой техники JICA передала ГСЧС. Машины хорошо себя зарекомендовали в гуманитарном разминировании и обезвреживании взрывоопасных предметов. И вот от японских партнеров поступила новая партия машин, только уже в четыре раза больше по количеству.

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Автомобиль колесной формулы 4х2 с 240-сильным дизельным мотором и механической КПП соответствует экологическим нормам Euro 5 и имеет почти 8-тонную грузоподъемность (7905 кг). Здесь рессорная подвеска и задний привод. Кабина рассчитана на двоих – водитель и пассажир.

Торжественная передача спецтехники пиротехническим подразделениям Украины. Фото: ГСЧС Украины

Крано-манипуляторная установка TM-ZE300 с операционной аутригерной фиксацией расположена в нише между кабиной и низкобортным алюминиевым кузовом. КМУ тросового типа имеет гидравлическую телескопическую секционную стрелу длиной 14,9 м. Учитывая свою высоту на раме шасси, кран способен поднимать груз вверх на 15,9 м.

Кроме того, автомобиль укомплектован фронтальной электрической лебедкой Dragon Winch с 28-метровым намотаным на барабан стальным тросом. Этот вспомогательный атрибут имеет трехступенчатую планетарку с тяговым усилием 5443 кг.

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"Я хотел бы использовать этот визит для улучшения двустороннего сотрудничества между нашими странами. Обещаю, что Япония будет рядом с Украиной до полного восстановления мира. Именно поэтому мы передаем эти 24 грузовика, которые пригодятся при разминировании ваших территорий. Надеемся, что эта помощь будет играть важную роль в восстановлении и реконструкции Украины", – подчеркнул Йошимаса Хаяши.

Вместе с ключами на спецтехнику глава японского МИД Йошимаса Хаяши вручил спасателями подарочные сертификаты на автомобили от японского агентства международного сотрудничества JICA, подтверждающих право собственности.