Беспилотный робот Ironclad украинского производства проходит предсерийные испытания прямо на передовой в экстремальных условиях.

Об инновационном продукте с системой дистанционного управления рассказал на своей странице в Telegram-канале глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, эта машина способна штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и обеспечивать наших защитников огневой поддержкой.

Озвучены отдельные тактико-технические характеристики. В частности, несколькими штрихами рассказывается об IT-комплектации, рабочих возможностях, защитных мерах. Упомянул министр и производителя – это известная в Украине и за ее пределами компания Roboneers.

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Разработчики использовали для своей колесной машины с двигателями повышенной проходимости (4х4) и расширенными возможностями маневренности гибридную силовую установку с низкой акустической и тепловой заметностью. Робот-багги (Д х Ш х В 2800 х 1850 х 1460 мм) имеет 40-сантиметровый клиренс, может карабкаться по 30-градусному подъему, преодолевать 40-сантиметровый брод и при этом тянуть на себе еще и 350-килограммовый багаж.

Здесь стоит сетевая, широкополосная, криптостойкая, помехозащищенная система комбинированной связи (радио/проводная). Управление в режиме прямой радиосвязи уверенно ведется на расстоянии до пяти километров. Если подключить ретранслятор, то оператор может работать в 10-километровой зоне – вести разведку, патрулирование или накрывать огнем позицию врага.

По фидерному каналу связи может использоваться оптический кабель из бухты. Однако в этом случае рабочий диапазон ограничен всего километровой операционной дистанцией.

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Установка весом 1950 кг имеет систему кругового видеомониторинга окружающей среды и обзора операционной зоны разведки или ведения огня. Оборудование с оптикой высокого разрешения работает в любое время суток и в самых сложных метеорологических условиях, даже в ливень или снежную бурю.

Робот комплектуется дистанционной станцией вооружения (RWS) отечественного производства. Это боевая турель "Сабля М2" и пулемет калибра 7,62 мм или 12,7 мм, подбираемый непосредственно боевым подразделением в зависимости от полевых нужд и поставленных задач. При этом оружие меняется за три – четыре минуты.

Что касается скорости, то это тихоход, хотя и в четыре раза быстрее пешехода. Он по бездорожью может передвигаться со скоростью 10 км/ч, а по дороге с твердым покрытием вдвое быстрее.

Фото: Roboneers