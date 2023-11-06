На чергування у піротехнічному підрозділі ДСНС Миколаївщини заступив новий роботизований комплекс Digital Vanguard–S, що надійшов у рамках допомоги з гуманітарного розмінування від уряду Канади.

Міні-робот для проведення розвідки та дистанційного знешкодження боєприпасів має мінімізувати ризики піротехніків під час роботи з вибухонебезпечними предметами. Основне призначення – розмінування та знешкодження усіляких вибухових пристроїв, у т.ч. саморобних з додатковими секретами.

Робот-малюк має бездротове і дротове фідерне з'єднання, що застосовується в залежності від поставлених завдань. Без підзарядки гусенична машина може працювати в операційному режимі до 5 годин.

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Для дистанційної роботи ця спецтехніка використовує три встановлені камери, завдяки яким оператор керує рукою-маніпулятором з найрізноманітнішим інструментарієм – щупальцями, викрутками, водяною гарматою високого тиску, вантажним гаком тощо.

Роботизований комплекс Digital Vanguard–S та його робочий інструментарій для операцій з різними вибухонебезпечними предметами. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Комплекс з індексом S у назві належить до машин останнього покоління. Оновлений Vanguard-S має більшу швидкість, у нього оптимізовано центр ваги, розширено операційний функціонал. Спроможний долати підйом/спуск по сходах, кут яких перевищує 450.

Робот- знищувач бомб, мін та інших вибухонебезпечних предметів невеликий за габаритами, досить маневровий, що дозволяє використовувати його у важкодоступних місцях. Низький та вузький профіль дозволяє проводити розвідку та виконувати операційні функції під автомобілями, в проходах автобусів чи залізничних вагонів, під лавками в парках, вокзалах.

Він записує звук, та відео та процес роботи у форматі Full HD, знімає нерухомі зображення, а також відображає всі дані, отримані від вбудованих датчиків ROVISS

Це не перша така машина в підрозділах. Весною така ж модель надійшла в ДСНС Донецької області і за цей час дуже результативно відпрацювала в полі та об’єктах в міських умовах.